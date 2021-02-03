В Україні почалися протипожежні перевірки реабілітаційних центрів та пансіонатів для літніх людей

В Україні почалися протипожежні перевірки реабілітаційних центрів та пансіонатів для літніх людей. На Харківщині та Черкащині вже виявили чимало порушень. На одному з таких рейдів побувала й наша знімальна група.

У цьому двоповерховому алко- та нарко-реабілітаційному центрі зараз сорок п'ять постояльців. Два роки поспіль ними опікується громадська організація, керівник якої раніше також вилікувався від наркозалежності. Перевіряти заклад приїхали пожежники разом із правоохоронцями.

Ознайомтеся з наказом, посвідчення на право проведення такої перевірки.

Оглядати будівлю починають із кімнат, де сплять чоловіки. Відразу й перші порушення.

Ігор Брегін, начальник відділу пожежної безпеки ГУ ДСНС України у Львівській області:

Світильник має бути на найвищій основі, це вже є тимчасова ділянка електромережі що забороняється, це є перша причина виникнення пожежі.

На горищі дерев'яні меблі та картонні коробки - їм тут не місце. На очі потрапляє оголені проводи:

Ігор Брегін, начальник відділу пожежної безпеки ГУ ДСНС України у Львівській області:

Оці дроти мають бути прокладені сховано, під штукатуркою вбо в металопукаваз, відповідно безпосередньо до пристрою.

Порушення пожежники виявили і в підвалі - тут звалено шини та легкозаймисті матеріали.

Ігор Брегін, начальник відділу пожежної безпеки ГУ ДСНС України у Львівській області:

Забороняється по-перше вони є токсичні, по-друге, вони ліквідовуються різними горючими матеріалами, у вас таких немає щоб ліквідувати таку пожежу. І вона є дуже токсична підніметься, всі вибори якщо буде горіння По будівлі уверх що створюють загрозу для людей.

І найголовніше в будинку на вікнах зачинені ґрати. Немає додаткових виходів евакуації. А це грубе порушення протипожежних норм. Керівник закладу обіцяє все виправити.

Олег Масюк, директор реабілітаційного центру:

Мы исправим все, сделем так как нам сказали. Мы извиняемся, конечно, что в таком состоянии все. Но мы хотим, чтоб этот дом дальше служил людям, бездомным, алконаркозависимым.

Допомагати готові й постояльці. Для багатьох із них це другий дім.

Сергій та Володимир, постояльці реабілітаційного центру:

Ми знаємо, що виправимо все це, це все що у нас не так. Виправимо, просто, ми навіть раді що привернули увагу людей до цієї проблеми. Розказали, що неправильно буде змінено, доведено до такого рівня, який повинен бути.

Виявлені порушення, кажуть рятувальники, типові для таких закладів. Наразі центру зробили попередження і дали два місці, щоб усе виправити. При повторній перевірці уже штрафуватимуть або ж закриють заклад.