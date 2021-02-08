У Гімалаях знайшли живих людей у руїнах знесеної греблі. Близько 20 робітників опинилися відрізаними від світу у технологічному тунелі. Нині триває рятувальна операція. Лихо сталося напередодні.

У горах розколовся льодовик та зніс дамбу. Долиною промчала лавина з води, бруду та гірських порід і пошкодила частину місцевої гідроелектростанції.

Загинули щонайменше 14 людей, ще близько двох сотень шукають. Жителів навколишніх поселень евакуювали. В штаті оголосили про загрозу повеней.

Пуран Сінг, очевидець: