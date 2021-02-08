Аварія у Гімалаях: рятувальники знайшли два десятки виживших [ Редактировать ]
У Гімалаях знайшли живих людей у руїнах знесеної греблі. Близько 20 робітників опинилися відрізаними від світу у технологічному тунелі. Нині триває рятувальна операція. Лихо сталося напередодні.
У горах розколовся льодовик та зніс дамбу. Долиною промчала лавина з води, бруду та гірських порід і пошкодила частину місцевої гідроелектростанції.
Загинули щонайменше 14 людей, ще близько двох сотень шукають. Жителів навколишніх поселень евакуювали. В штаті оголосили про загрозу повеней.
Пуран Сінг, очевидець:
Я дивився вусібіч, вниз і вгору, нічого не було видно, тільки чути гуркіт. А за кілька хвилин - наче сцена з фільму. Я такого ніколи не бачив. 50 чи 100 людей бігли, намагаючись урятуватись, але марно, їх усіх знесла вода. Це просто жах!
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