Малята вже освоюються у вольєрі, але від мами не відходять ні на крок

Двійко дикобразів з'явилося на світ у зоопарку бельгійського Мехелена. Це перше поповнення виду у звіринці за 25 років.

Стать дитинчат ще не визначили, а тому й імена не придумали. Малята вже освоюються у вольєрі, але від мами не відходять ні на крок.

Перші півтора місяця дитинчата гризунів беззахисні - їхні голки ще м'які. Та згодом вони твердішають і сягають 30 сантиметрів завдовжки.