Бельгійський зоопарк поповнився двійнею дикобразів [ Редактировать ]
Двійко дикобразів з'явилося на світ у зоопарку бельгійського Мехелена. Це перше поповнення виду у звіринці за 25 років.
Стать дитинчат ще не визначили, а тому й імена не придумали. Малята вже освоюються у вольєрі, але від мами не відходять ні на крок.
Перші півтора місяця дитинчата гризунів беззахисні - їхні голки ще м'які. Та згодом вони твердішають і сягають 30 сантиметрів завдовжки.
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