Ранковий протест на Закарпатті. Жителі кількох сіл перекрили дорогу обласного значення, яка з'єднує три райони області. А все тому, що шлях увесь у вирвах. Жителі стомилися витрачати гроші на ремонт своїх авто та на папір. Адже звернення з проханням полагодити - вже надсилали в усі можливі інстанції. Подробиці - у сюжеті.

Увірвався терпець, саме так поясняли ранкову акцію протесту жителі Свалявщини і заблокували дорогу.

Перекрита дорога, ходять люди. Не можна проїхати люди добрі

Дорога з'єднує три колишні райони області: Іршавський, Хустський та Свалявський. Та проїхати нею - справжнє випробування.

Володимир, житель села Дусина:

То вообще не возможно, я ще за 46 років дороги сякої незажив, щоб в нас така дорога була погана.

Іван, житель села Дусина:

Якщо раньше їхали 15 хв тепер потрібна мінімум година.

За кілька хвилин перекриття на трасі утворився кілометровий затор. Водій рейсового автобуса Володимир каже: поспішає, але чудово розуміє людей. Та сам приєднався до акції. Бо їздить цією дорогою щодня.

Володимир Юревич, водій рейсового автобуса:

Вообще нєт слов. Я не знаю як хворого чоловіка везти у лікарню. я тепер їду дві години. То ужас просто.

Обурені водії кажуть, стомилися писати звернення в різні інстанції.

Роман, житель села Дусина:

Ми з головою села були на прийомі у народних депутатів. Но пів року пройшло - дороги нема, просто.

Протестувати в Дусину приїхали жителі сіл, по території яких пролягає горе-траса. Іван із Росоші запропонував нам проїхатися на його легковику - тутешніми шляхами.

Іван, житель села Росош:

Дорога, і це аби ви ще знали, що це сьогодні мало замерзло, і ці ями такі стасли полкукруглі, а вот коли не замерзлі, то є чистий кратер

Чоловік каже, чи не щомісяця витрачається на ремонт машини.

Іван, житель села Росош:

І треба ходову дивитися, можна казати, кажді 2-3 тижні. Бо шось ти там начне ковтати, там начне ковтати. Як ви думаєте, від цеї дороги скільки може видиржати ходова. Ви подивіться, подивіться

Свалявщина - курортний регіон, тут багато санаторіїв. Приїжджають туристи. Але таксисти не погоджуються їхати цією дорогою.

Та ви самі бачите яка дорога. Краще не спішити.

2019 року тут, наче, почали капітальний ремонт. Та все, на що спромоглися, залатати кілометр шляху. Через рік зробили ще два кілометри. Залишилися розбитими вісім. До людей приїхав очільник місцевої служби автомобільних доріг.

Владислав Данило, начальник Служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області:

Відповідно до бюджетних асигнувань, які виділені вони розподіляються по всій області. Прийнято рішення створити ініціативну групу і визначити самі аварійні ділянки дороги. Моя пропозиція - зробити додатково два км в цьому напрямку і іншу ділянку продовжити в іншому напрямку.

Шляховики пообіцяли, тільки-но закінчаться морози - почнуть працювати. Щоправда, чи зроблять більше ніж 3 кілометри дороги, не знають, усе залежатиме від фінансування.