Чергове підвищення пенсійного віку в Україні. Цього року жінок урівняли в правах з чоловіками щодо віку виходу на пенсію. Тепер він сягне 60 років. Зміни торкнулися і вимог до трудового стажу. Тож що чекати українцям у майбутньому...розкаже Олена Логінова.

До пенсії ще треба дожити! Такий слоган стає дедалі актуальнішим в Україні. Адже пенсійний вік, як і вимоги до стажу, регулярно збільшують!

Валентина, має вийти на пенсію через два роки:

Чтобы все пенсионеры уже вымерли, чтобы никому не платить пенсию, чтобы люди просто не доживали до пенсии.

Так емоційно про пенсійне питання говорить Валентина. І не без підстав. До виходу на пенсію жінці залишилося два роки. І їй бракує стажу.

Валентина, має вийти на пенсію через два роки:

Если бы у меня не было 15 лет которые я заработала, вот буквально перед всеми этими реформами. То мне бы вообще пенсия не светила. Потому что люди моего поколения, которые 90-е все года. 90-е - 2000 когда развал это все было суматоха. Работали неофициально и поэтому люди остались вообще при своих интересах.

А інтереси за ці тридцять років майже не змінилися. І зарплати в конвертах залишаються актуальними. Роботодавці економлять і не платять податків, а українці живуть одним днем і погоджуються на ті умови, які їм пропонують.

Сергій Каплін, народний депутат України VII-VIII скликання:

Аби на сьогоднішніх умовах людина претендувала на пенсію в 2000 гривень. Вона повинна 30 років, щомісяця без перерв отримувати білу офіційну зарплату у розмірі не менше 17 тисяч гривень. Хто отримує таку зарплату? Мізерна кількість людей. Отже ті хто не матиме такого рівня зарплати не матимуть завтра пенсії.

А хто може претендувати на пенсію вже цього року? Та які пенсійні новації чекають на новоспечених пенсіонерів? Про все це по порядку.

Із першого квітня жінки на заслужений відпочинок виходитимуть на пів року пізніше. Тобто в 60. Пенсійний вік для них зрівняли з пенсійним віком для чоловіків. Так вирішили ще 2011 і відтоді його підвищували щороку. І це останній етап. Утім, це ще не всі несподіванки. Щоб вийти на пенсію в шістдесят, треба мати 28 років офіційного страхового стажу! Наступного року вже 29! І в перспективі, до 2028, вимоги до стажу становитимуть 35 років! Як для жінок, так і для чоловіків.

А що ж робити, коли такого стажу немає?

Олена Охріменко, директор Департаменту пенсійного забезпечення:

Якщо стаж складає від 18 до 28, тобто людина не має 28 років страхового стажу - право, людина має на пенсію в цьому випадку в 63 роки. Якщо ж стажу людина має від 15 до 18 років то це право на призначення пенсії набуває людина при досягненні 65 років. Якщо ж стаж складає менше ніж 15 років, то це сьогодні ми вже не говоримо про призначення пенсії, а це через органи соціального захисту призначається соціальна допомога для осіб, які не мають права на пенсію.

Розмір такої соцдопомоги - лише 30% від прожиткового мінімуму і розраховувати можна щонайбільше на 500-600 гривень! Але є нюанс: стаж можна ще й докупити. Та коштуватиме це недешево. За один рік доведеться викласти близько двадцяти п'яти тисяч гривень. Та чи варті ці вкладення - того, що в результаті отримаєш?

До прикладу, в Бельгії мінімальна пенсія тисяча 325 євро. Жінки та чоловіки на заслужений відпочинок ідуть у 65. У Австрії, Хорватії, Данії, Франції та Норвегії - у 62 роки.

Чому ж в Україні вдалися до непопулярного кроку щорічного збільшення пенсійного стажу й віку? Відповідь проста - брак коштів у бюджеті, пояснюють експерти.

Ілля Несходовський, економічний експерт, директор Інституту соціально-економічної трансформації:

Раніше коли у нас співвідношення працюючих і тих хто сплачували страхові внески було набагато більше ніж тих хто був на пенсії - відповідно ця система працювала ефективно, іншими словами коштів було достатньо. Зараз коли демографічна ситуація в Україні погіршується цього дуже багато українців їдуть за кордон і як результат також не платять страхових внесків. І дуже багато тих хто зараз не платить страхових внесків і отримують заробітню плату в конвертах.

А ще порівняно з Європою в Україні значно нижчий рівень життя, і від того коротша його тривалість. І дочекатися заслуженого відпочинку українцям з роками дедалі складніше.