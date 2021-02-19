Євросоюзу варто терміново поділитися вакцинами з бідними країнами з-поза меж блоку і не чекати, поки щеплення отримають громадяни ЄС, - так вважає президент Франції Еммануель Макрон. В той же час очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Росію, яка роздає сироватку усім охочим, не вакцинувавши власне населення. Про що мова?

Це не лише питання допомоги біднішим країнам, а й політичного впливу. Так французький президент Еммануель Макрон обґрунтував свій заклик до західних держав терміново поділитися вакцинами з країнами третього світу. У інтерв'ю газеті Financial Times через відеозв'язок Макрон наполіг - не варто чекати, поки щеплення отримає більшість населення ЄС.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Мова не про мільярди доз, які треба віддати терміново. І не про мільярди євро. Значно швидше буде просто передати 4-5 % доз, які у нас є. Для нас це - маленька частка, і це ніяк не вплине на кампанію вакцинації.

Поділитися сироваткою могли б і США, - вважає Макрон, - бо там темпи щеплень значно вищі, ніж в ЄС. Проте Джо Байден уже заявив: Америка не піде на такий крок, допоки не завершить вакцинацію на континенті. Ще одним рішенням, на думку французького президента, могло б стати налагодження виробництва вакцин у бідніших країнах. Бо наразі країни Африки, наприклад, змушені платити в рази вищу ціну за дозу, ніж Європа - і це неприпустимо.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Якщо ми змиримось із думкою, що сотні мільйонів вакцин вироблятимуть у багатих країнах, і ми не запустимо цей процес у бідних - це неприпустимо. Це прискорення безпрецедентного рівня глобальної нерівності. По-друге, це політично недоцільно у довготерміновій перспективі, - бо це відкриває шлях до війни за впливовість щодо вакцин. І це прекрасно демонструє стратегія Китаю та Росії.

Росія вже веде переговори про виробництво своєї вакцини на заводах в Австрії та Сербії. Угорщина - уже затвердила на своїй території використання препарату "Спутнік-V". І в Брюсселі поки що у відповідь лише критикують Москву.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Ми досі дивуємося з того, чому Росія пропонує теоретично іншим країнам мільйони і мільйони доз, - однак при цьому не досягла достатнього прогресу у вакцинації власного населення.

Цю незвичну за тональністю для очільниці Єврокомісії заяву Урсула фон дер Ляєн зробила за день до того, як було опубліковане інтерв'ю Еммануеля Макрона. Бо Макрон, власне, запропонував ЄС робити те ж саме - ділитися з іншими країнами вже.

А в російському посольстві у Брюсселі зауважили, що фон дер Ляєн або намагається необґрунтовано політизувати питання вакцинації, або має "неадекватний рівень обізнаності для чиновника вищого рівня".