Понад 28 мільярдів доларів становить зараз обсяг міжнародних резервів Нацбанку, - про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Тож, за його словами, "достатність резервів" Нацбанку дозволить і надалі підтримувати стабільність гривні.

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Україна в очікування трьох мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду. Прямі іноземні інвестиції мають надійти вже цього року. Про це заявив радник Президента з економічних питань Олег Устенко. Програма траншів від МВФ була розрахована на 5 мільярдів доларів. Більше як два Україна вже отримала. Решту отримаємо після того, як народні обранці проголосують відповідні закони, зокрема, антикорупційні та щодо судової реформи.

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Із закінченням зими запасів вугілля на ТЕС побільшало. За тиждень склади теплоелектростанцій заощадили близько 40%. Такий підрахунок провели в "Укренерго". Запаси газового вугілля збільшилися більше як на 300 тисяч тонн, антрацитового - на 122. Загальні запаси "чорного золота" наразі становлять половину мінімально необхідного рівня. В "Укренерго"також зазначили, що за останні 10 днів вугілля спалювали менше, аніж накопичували. Тільки за цей період вдалося заощадити понад 15 тисяч тонн твердого палива.

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Річна торгівля між аграріями України та Євросоюзу склала понад 10 мільярдів доларів. При цьому, сальдо торгівлі становить понад три мільярди. Про це повідомили в Національному науковому центрі Інституту аграрної економіки. Підсумки минулого року майже наздогнали успіх 2019 року - тоді аграрії наторгували трохи більше як десять з половиною мільярдів. Понад 80% усього товарообігу Україна здійснила з Нідерландами, Польщею, Іспанією, Німеччиною, Італією, Францією, Англією і Бельгією. Частка імпорту з країн-членів ЄС обійшлася Україні в понад три з половиною мільярди доларів. Найбільше накупили алкогольних напоїв - на 386 мільйонів доларів, харчових продуктів на 338 мільйонів, тютюну на 323, і шоколаду на 228 мільйонів доларів.

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Японія поновила експорт молочної продукції з України, - про це на своїй сторінці у Facebook написав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський. У лютому свій ринок для української молочної продукції погодилися відкрити і в Лівані.