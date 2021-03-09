Несподіваний поворот у справі екснардепа Сергія Пашинського. Після чотирьох років судових розглядів потерпілий В'ячеслав Хімікус раптово передумав і відкликав свій позов. Нагадаю, Пашинського підозрювали у завданні Хімікусу тяжких тілесних ушкоджень.

Нині адвокатка потерпілого заявила, що йому заплатили компенсацію. Точну суму не назвала. Відомо тільки, що вона менша за півтора мільйона гривень, які він раніше вимагав у суді. Тепер справу слухатимуть уже без участі Хімікуса.