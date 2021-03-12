Кількість хворих на коронавірус в Україні зростає. За минулу добу майже 13 тисяч нових заражень. 230 людей - померли. Ушпиталили напередодні майже 4 тисячі хворих.

Найвищі показники поширення COVID-19 на Житомирщині, Вінниччині, Одещині, Львівщині та у Києві. Третій тиждень в країні триває антиковідна вакцинація. За цей час щепилися майже 30 тисяч українців.