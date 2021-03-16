Протиепідеміологічним заходом у Києві стануть канікули. Принаймні, старшокласників на них можуть відправити на дві дні раніше. Тобто вже післязавтра.

І до "червоної зони" наближається не тільки столиця. У ковідних антилідерах Харківщина. В обласній інфекційній лікарні залишилося тільки шість вільних місць! Причому більшає важких молодих пацієнтів. У реанімації вже є навіть тяжкохворі діти!

Що відбувається у поки що "жовтому" Харкові і на "червоній" Івано-Франківщині?

Прикарпаття - один з центрів епідемії. Останніми днями захворюваність спадає, а от смертність навпаки рекордно зросла. 20 померлих тільки сьогодні. За попередні кілька днів більше ніж тридцять.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар в Івано-Франківській області:

У відібраних зразках наших пацієнтів все-таки знайшли новий штам вірусу. Особливо в нашій області. Він є мутований, подібний до британського. Він відрізняється ще тим, що пацієнт більше перебуває в лікувальному закладі.

Лише в одній центральні лікарні Івано-Франківська тільки цього року від коронавірусу померли вже 97 пацієнтів.

Володимир Вовчук, заступник керівника Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні:

Тому що поступають важкі запущені хворі. Ми це пов'язуємо з іншим штампом вірусу - англійським.

Зараз у цьому медзакладі пів тисячі пацієнтів. Щодня госпіталізовують до сімдесяти нових ковідних хворих, а кількість вільних ліжок стрімко меншає.

Усі кисневі точки - задіяні. І ситуація з киснем вкрай напружена. Напередодні через проблеми на львівському заводі затримали поставку нових балонів. Медики кажуть: готувалися до найгіршого.

Володимир Вовчук, заступник керівника Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні:

Там мова йшла на години, йшла мова про кілька годин. На щастя обійшлося, о п'ятій ранку завезли кисень. Півтори доби ми можемо спокійно працювати.

Не вистачає в лікарні і апаратів ШВЛ та кисневих концентраторів. Останніх потрібно щонайменше ще сорок. Керівництво області вже звернулося до Уряду з проханням виділити додаткові кошти.

А це вже схід країни - Харків. Тут поки що "жовта зона". Ситуація ще не катастрофічна, але гіршає з кожним днем, - кажуть медики. Якщо пацієнтів більшатиме - кисню на всіх не вистачить.

Володимир Корсунов, лікар-анестезіолог:

Якщо пацієнт потребує кисню з більшим потоком, то концентратори вже не допоможуть. Необхідний кисень з магістралі кисневої. Там можна давати 15 і навіть до 20 літрів за хвилину. Тому кисневі місця всі зайняті.

Зараз в обласній інфекційній лікарні на апаратах ШВЛ - 27 пацієнтів. Влітку тут обіцяли відкрити ще одну реанімацію на 18 ліжок. Казали, упораються до осені, та ремонт досі не завершили. Час відносного затишшя пандемії, за який можна було провести кисневі траси - втрачено.

Володимир Корсунов, лікар-анестезіолог:

Були проблеми з фінансуванням. І в той час, коли був спад, і хворих по лікарні було 130-140, а не 290, була така можливість провести ці кисневі магістралі по всіх відділеннях, щоб всі пацієнти, які знаходяться в лікарні, чи майже всі могли отримувати доступ до поточного кисню. Але їх не провели.

В обласному департаменті охорони здоров'я пояснюють: ремонт іде за планом. І спростовують інформацію щодо переповнення лікарень у Харкові.

Геннадій Бондарчук, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації:

Якщо комус доцільно розганяти ситуацію і казати, що місць в лікарнях немає - це його особиста справа. Є дві лікарні, які сьогодні знаходяться в повному резерві. Це госпіталь ветеранів війни і травматологічна лікарня.

Та ті, хто вибрався з ковідного пекла, кажуть: ситуація справді погана. Олександр 11 днів боровся з коронавірусною пневмонією у лікарні. Що таке третя хвиля епідемії - бачив кожен день.

Олександр, житель Харкова:

Людей в больнице много и становится больше. С каждым днем все больше и больше. Персоналу тяжело.

І вже сьогодні 13 хворих на COVID-19 "швидкі" змушені були везти в сусідній з Харковом Чугуєв. У міських лікарнях їм не вистачило місць.