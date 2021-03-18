На Донбасі загинув боєць. У нього влучила ворожа куля. За життя воїна боролися лікарі, та врятувати його не вдалося. Дедалі частіше по всій лінії фронту ворог застосовує важке озброєння, працюють снайпери. Із передової - репортаж нашого воєнкора Руслана Смєщука.

Луганська область, передові позиції в околицях окупованого Первомайська. Останні два тижні російські найманці періодично накривають українських солдатів вогнем із крупнокаліберної зброї. Незважаючи на близькість мирних жителів.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

В пять утра стоял на позиции, и прицельно начали бить огнем по ребятам причем это не то, что прилетит одна две мины или с СПГ. Это прицельный бил огонь, это летело со всех сторон, одна за одной.

У Сергія доволі незвичний позивний. "Сепар" - розповідає хлопець із усмішкою. Тому що сам місцевий з-під Горлівки. Воює за Україну вже п'ятий рік.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Сам я з Торецка Донецкой области. В "Збройних силах" с 2016 года. Пошел потому что с 2014, когда все началось, в мой родной город пришли эти товарищи, которых никто не звал - и наделали очень много плохих делов.

Що ж до позивного, хлопець міг би його змінити, якби захотів. Але не міняє. Пояснює: так навіть прикольно, бо заплутує бойовиків, коли ті роблять радіоперехоплення з наших позицій.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Происхождения позывного, так как учился в Горловке, так как город рядом расположен, учился в техникуме до 2016 года. Ну еще с ребятами был, там в основном с Западной, а мы десять с Донецкой русскоговорящие. А вони на українській мові - ну и так пошло. - Но это беззлобно? - Да, без цели обидить.

Взагалі, зараз у кожному підрозділі на передовій значна кількість вояків - місцеві. Їх поважають і цінують побратими. Адже вихідці з Донбасу воюють дуже запекло.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

В нашому підрозділі багато хлопців і з Лисичанська, з Рубіжного, з Бахмута - з Донецької області багато місцевих які розуміють що якщо не вони - ніхто їхню землю не звільнить від окупантів.

Ну а серед жінок-воїнів - Луганська та Донецька області взагалі чемпіони в Україні.

Що ж до загальної ситуації - найгарячіше було на Світлодарській дузі та під Донецьком. Там активізувалися російські снайпери.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України: