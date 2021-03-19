У помаранчевому Львові локдаун уже сьогодні! Непродуктові крамниці та ринки там закриті, на масові розваги - табу. Ресторани та кав'ярні працюють лише на винос, салони і спортзали - за попереднім записом.

Як львів'яни реагують на карантин?

Вони не хочуть "червоніти", бажають просто працювати. Зранку міську Ратушу у Львові пікетують підприємці. Вийшли працівники речового ринку "Південний". Останній відсьогодні на замку через коронавірусні обмеження. У Львові - в дії жорсткий карантин.

Якщо ви були б хоч крапельку на нашому місці! Ви нас довели до ручки, ви добиваєте нас, ви просто знищуєте нас! Якщо ви хочете піти на зустріч кожному з нас - зніміть податки! Зніміть! Дайте нам прожити, дайте допомогу!

Зашморг на бізнесі, скаржаться люди, їм затягує ще й керівництво ринку. Попри те, що вони не працюють - вимагають з них плату за оренду. А ще податки, кредити, комуналка... І цей перелік підприємці готові продовжувати безперестанку.

Андрій Москаленко, заступник Львівського міського голови з економічних питань:

Ми сплатили податки за місяць. - Я вам подякував за сплачені податки. - А 10 днів не працюємо. Подякували, а підприємець не чиновник, не депутат - нам на карту гроші не приходять!

Заспокоїти людей намагається заступник міського голови з економічних питань. Каже, сталася "недокомунікація". Мовляв, мерія на боці підприємців і виступає за те, щоб вони не платили оренду під час карантину. Але чи допоможуть "докомунікувати" - питання так і залишилось без відповіді. Тож піти на карантин таки доведеться усім.

Софія, студентка Львівського медичного університету:

З одного боку це будуть знову збитки для всіх людей, тому не знаю, але думаю - краще він нехай буде. Можливо, захворюваність зменшиться. Були інші плани - проходити практику, оскільки я майбутній медик, а все на жаль пропало.

Богдан, житель Львова:

Ми вже до них привикли, фактично, постійні локдауни - ну таке вже в звичному режимі, фактично проживаем. Батьки перехворіли, я перехворів, але є один нюанс, що є країни багаті - всюди: у Європі, Америці і так далі, а нас локдауни добивають.

На жорсткому карантині львів'яни сидітимуть щонайменше десять днів. І якщо ситуація із захворюваністю піде на спад - обмеження в міськраді переглянуть. А на сьогодні у місті статистика невтішна - більше тисячі нових інфікувань.