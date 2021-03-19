Народні депутати зняли з виробників вакцин відповідальність за можливі негативні наслідки. Це потрібно, аби Україна змогла отримати препарати, зокрема, той самий обіцяний Pfizer у рамках ініціативи KOVACS. Тож, виграли чи ні від такого рішення українці?

Вакцинація - на свій страх і ризик. Виробники антиковідних сироваток більше не несуть відповідальності за ймовірні негативні наслідки від щеплення. І дозвіл на це їм - дали сьогодні депутати. Навіть скликали позачергове засідання!

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Ми цю відповідальність беремо на себе, беремо на себе цю відповідальність - тобто, не виробник відповідає, а буде відповідати Україна. Дуже важливе питання, тому що без прийняття цього законопроєкту нам будуть недоступні певні види вакцин.

Така вимога, - запевняє міністр Степанов, - механізму KOVACS. Це глобальна тенденція і це зробили всі країни-учасниці програми. В іншому разі безкоштовні вакцини Україна просто не отримає. Тож під куполом документ ухвалили більшістю голосів "за" скороченою процедурою - одразу в двох читаннях. І тепер це вже Закон!

Роксолана Підласа, народний депутат, "Слуга народу":

У світі дійсно всі виробники вакцин звільнені від відповідальності за можливі побічні ефекти. Але цю відповідальність бере на себе уряд країни, яка авторизує використання цієї вакцини.

Олександр Качний, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Повністю знімається відповідальність за наслідки вакцинації, якщо вони будуть якісь, від виробника, від ліцензіата - тих, хто вакцинує. Скажіть, будь ласка, чи це додає довіри сьогодні нашому українському народу до вакцинації?

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Все це йде за прискореною процедурою, воно має навіть відповідний статус, і тому виробники вакцин всіх попереджають, що повного циклу всіх випробувань неможливо провести в такі терміни і тому такі закони прийняли у всьому світі.

І на гачок увесь світ підсадив не KOVACS, переконані експерти, а самі виробники вакцин. Мовляв, це гра в одні ворота.

Вадим Арістов, інфекціоніст:

Саме виробники продають свої вакцини на певних умовах в середину KOVACS і це в інтересах виробників не мати шалених судових компенсацій і цієї головної болі, бо ці продукти вони перевірені лише в короткостроковій перспективі, тому виробники підстраховуються.

Та чи не стане це прецедентом? І чи не вимагатимуть індульгенцій інші фармвиробники? Права нерівні. А в протоколах по лікуванню КОВІД - безліч інших медикаментів: антибіотики, гормони, вітаміни, знеболювальні... І гарантій, що не почнеться саботажу - немає.

Максим Баришніков, юрист:

Тепер багаті компанії-виробники, які заробляють чималі гроші на поставках вакцин, наразі вони обмежують свою відповідальність. А ця відповідальність за чинним законодавством переходить виключно до держави. Держава відповідає не своїми грошима, а нашими.

До того ж у разі ускладнень після щеплення, довести, що до цього призвела саме ін'єкція буде доволі складно. Зробити доведеться купу експертиз і оббити не один чиновницький поріг, - попереджають експерти. До того ж, мають попрацювати і в Уряді, аби створити механізми компенсацій та спеціальні інститути нагляду.

Вадим Арістов, інфекціоніст:

Створити правильні програми для компенсації всередині держави - в США зараз як мінімум дві такі програми і нам потрібно тісно співпрацювати з KOVACS, тому що в лютому погодили що створюється світова програма для компенсації всім жертвам, які будуть мати серйозні наслідки фіксованої суми для 92 країн - і Україна є в переліку цих країн.

А от перші 700 тисяч доз вакцин за програмою KOVACS в Уряді сподіваються отримати наприкінці квітня. Запевняють, приїхати має китайська вакцина Sinovac.