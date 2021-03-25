30-летний житель немецкого города Дельменхорста с населением 77 тысяч человек устроил поджог мэрии из-за недовольства жесткими мерами по сдерживанию коронавируса. Об этом сообщает полиция округа Ольденбурга.

Во вторник в 23:30 мужчина бросил несколько бомб с зажигательной смесью ("коктейли Молотова") в правительственное здание. Пожар серьезно повредил комнату справочного бюро для туристов, но дальнейшее распространение огня удалось предотвратить. Благо, что в результате пожара никто из людей не пострадал.

Поджигателя поймали и задержали небезразличные очевидцы, и держали мужчину до приезда полиции.

По словам правоохранительных органов, мужчина признался в совершении преступления и объяснил свои мотивы во время допроса тем, что был разгневан продлением жесткого карантина в стране до 18 апреля и "не мог это больше терпеть".

Прокуратура Ольденбурга распорядилась оставить поджигателя под стражей до суда.

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"Все мы недовольны пандемией. Безусловно, каждый гражданин имеет право критиковать меры, принятые против коронавируса, но в рамках закона. Насилие – это не вариант", – прокомментировал Рудольф Маттерн, отвечающий за антикоронавирусные меры в городе.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как известному "охотнику" за нарушителями сожгли авто. Также на днях в Киеве мужчина облился бензином и угрожал самоподжогом.

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