Немец в гневе сжег мэрию из-за продления карантина (видео) [ Редактировать ]
30-летний житель немецкого города Дельменхорста с населением 77 тысяч человек устроил поджог мэрии из-за недовольства жесткими мерами по сдерживанию коронавируса. Об этом сообщает полиция округа Ольденбурга.
Во вторник в 23:30 мужчина бросил несколько бомб с зажигательной смесью ("коктейли Молотова") в правительственное здание. Пожар серьезно повредил комнату справочного бюро для туристов, но дальнейшее распространение огня удалось предотвратить. Благо, что в результате пожара никто из людей не пострадал.
Поджигателя поймали и задержали небезразличные очевидцы, и держали мужчину до приезда полиции.
По словам правоохранительных органов, мужчина признался в совершении преступления и объяснил свои мотивы во время допроса тем, что был разгневан продлением жесткого карантина в стране до 18 апреля и "не мог это больше терпеть".
Прокуратура Ольденбурга распорядилась оставить поджигателя под стражей до суда.
"Все мы недовольны пандемией. Безусловно, каждый гражданин имеет право критиковать меры, принятые против коронавируса, но в рамках закона. Насилие – это не вариант", – прокомментировал Рудольф Маттерн, отвечающий за антикоронавирусные меры в городе.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как известному "охотнику" за нарушителями сожгли авто. Также на днях в Киеве мужчина облился бензином и угрожал самоподжогом.
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