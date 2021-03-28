Реабілітація після ковіду є не менш важливою, ніж лікування, оскільки лікування відбувається протягом тижнів, а справу з реабілітацією ми будемо мати протягом ще багатьох років. Про це в неділю ввечері, 28 березня, заявила голова Офісу реформ Академії медичних наук України Ірина Сисоєнко в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

"Реабілітація має бути комплексною, тому що ковід створює великі "постковідні" наслідки. Це безпосередньо захворювання дихальної системи, це фібрози легень, це ускладнення хронічних хвороб, це захворюваність серцево-судинної системи, яка збільшується, і також нервова система. Тож це комплексне питання, яке безпосередньо має зараз сформувати Міністерство охорони здоров'я на рівні й протоколів лікування, і питання реабілітації в амбулаторних умовах, і на госпітальному етапі", - зазначила вона.

Сисоєнко вважає, що тривалий час реабілітації має відбуватися на базі санаторно-курортних закладів України. Тому що питання відновлення органів дихання, недопущення фіброзу легень якраз може формуватися завдяки тим природним ресурсам, якими багата Україна.

Голова Офісу реформ АМН України також додала, що сьогодні, на жаль, немає механізму фінансування й закупівлі путівок в санаторно-курортні заклади.

"Але я вважаю, що це має стати якраз зараз роботою Уряду над тим, щоб безпосередньо за рахунок роботодавців, за рахунок Фонду соціального страхування знаходити умови для того, щоб відновлювати стан здоров'я працюючого населення якраз в умовах санаторно-курортних закладів", - підкреслила вона.

"І найголовніше - питання реабілітації й відновлення після ковіду медиків. Тому що ми бачимо вигорання медичних працівників, ми бачимо, що вони всі майже перехворіли вже на ковід, і ми в першу чергу маємо турбуватися про них і створити умови, відновити їхній стан здоров'я, повернути їх до здорового життя для того, щоб вони далі поверталися у свої медичні заклади та рятували життя українців", - підсумувала Сисоєнко.

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