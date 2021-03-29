Два тести замість одного. Кіпр вніс Україну до червоної зони ковід небезпеки. Тож відтепер тим, хто збирається відвідати острів, доведеться доводити відсутність інфекції двічі.

Спочатку перевіритися вдома, за три доби до виліту. Після прибуття на Кіпр знову здати тест. І чекати в готелі в режимі самоізоляції - до надходження негативного результату.