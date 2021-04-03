В Полтавской области ужесточили карантинные ограничения, они будут действовать с 3 по 17 апреля. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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Так, в области запретили:

- прием посетителей кафе, ресторанах и других заведениях питания, кроме доставки и заказов "на вынос";

- обслуживание посетителей в ресторанах и кафе отелей с 22:00 до 6:00 (можно доставлять заказы в номера).

- работу заведений культуры и проведение массовых мероприятий;

- работу торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков;

- работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов - заниматься смогут лишь спортсмены национальных сборных и их тренеры;

- продажу товаров с адресной доставкой;

- оказание финансовых, медицинских и ветеринарных услуг;

- деятельность по ремонту и обслуживанию техники;

- работу парикмахерских и салонов красоты.

Всем учащимся запретили посещать образовательные учреждения, кроме студентов 6 курса и интернов, которые задействованы в борьбе с COVID-19, воспитанников детских садов, учеников начальных классов, спецшкол и реабилитационных центров.

Как будет работать транспорт:

- межобластные и внутриобластные перевозки - центральный автовокзал в Полтаве и автостанции в области будут работать в штатном режиме.

- общественный транспорт в городе - можно перевозить только сидящих пассажиров.

- железнодорожные перевозки - вокзалы в Полтаве будут работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что с 3 апреля в Винницкой области ужесточают карантин. Также Запорожье вводит строгий карантин.

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