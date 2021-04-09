У Таїланді із затопленої печери врятували монаха. Чернець усамітнився там задля медитації, однак несподіваний паводок відрізав йому шлях до виходу. У пошуковій операції взяли участь сотні рятувальників і лише коли вода пішла на спад.

Урятований чоловік відбувся переохолодженням та стресом. Нагадаю, три роки тому в Таїланді на 18 днів відрізаними від світу в печері опинилися дванадцятеро підлітків з футбольної команди.