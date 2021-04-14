Вперед у локдаун! Україна знову "червоніє".

Від завтра в зоні жорстких обмежень - уже 13 регіонів. Додається Полтавщина. А отже, більше ніж половина всіх областей - "червоні". І це вже є підставою для запровадження в країні загальнонаціонального локдауну.

На межі жорстких обмежень Донеччина й Черкащина. У "помаранчевій зоні" - 10 регіонів. У "жовтій" - три: Херсонська, Івано-Франківська та Закарпатська області.