Україна опинилася на межі запровадження загальнонаціонального локдауну [ Редактировать ]
Вперед у локдаун! Україна знову "червоніє".
Від завтра в зоні жорстких обмежень - уже 13 регіонів. Додається Полтавщина. А отже, більше ніж половина всіх областей - "червоні". І це вже є підставою для запровадження в країні загальнонаціонального локдауну.
На межі жорстких обмежень Донеччина й Черкащина. У "помаранчевій зоні" - 10 регіонів. У "жовтій" - три: Херсонська, Івано-Франківська та Закарпатська області.
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