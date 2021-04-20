В Україні провели вже півмільйона вакцинацій [ Редактировать ]
Майже дев'ять тисяч нових випадків Ковіду за минулу добу в Україні. 367 людей - померли. Ушпиталили дві тисячі хворих. Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Полтавщині та Одещині.
Проти коронавірусної інфекції напередодні щепилися понад 12 тисяч українців, загалом від початку кампанії майже півмільйона.
Нині триває імунізація трьома вакцинами: "Ковішилд", "Коронавак" та "Пфайзер". Американський препарат, нагадаю, минулого тижня доправили в Україну за програмою "Ковакс".
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