Майже дев'ять тисяч нових випадків Ковіду за минулу добу в Україні

Майже дев'ять тисяч нових випадків Ковіду за минулу добу в Україні. 367 людей - померли. Ушпиталили дві тисячі хворих. Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Полтавщині та Одещині.

Проти коронавірусної інфекції напередодні щепилися понад 12 тисяч українців, загалом від початку кампанії майже півмільйона.

Нині триває імунізація трьома вакцинами: "Ковішилд", "Коронавак" та "Пфайзер". Американський препарат, нагадаю, минулого тижня доправили в Україну за програмою "Ковакс".