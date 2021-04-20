На нараді у Зеленського вирішили святкувати Великдень на карантині [ Редактировать ]
Великдень українці святкуватимуть в умовах карантину. Про це йшлося напередодні на нараді в президента. Влада планує скористатися торішнім досвідом, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
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В среду, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем здоровья
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