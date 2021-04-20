У вівторок, 20 квітня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" голова партії "Голос" Кіра Рудик розповіла про рівень безробіття в України та назвала шляхи подолання кризи.

"За минулий рік в Україні 1 мільйон 200 людей втратили роботу. Ви просто вдумайтесь, які це цифри! Скільки людей зараз не можуть знайти нову роботу через те, що все зачинено і саме ті малі середні підприємства, які могли давати роботу, які є власне мотором економіки, зараз зачинені. Це велика системна робота, щоб допомагати нашим громадянам, над якою повинен працювати уряд, який зараз показує мінімальну продуктивність в цьому плані", - зазначила Рудик.

Крім того, вона додала: "Ми питаємо у прем'єр-міністра про те, який економічний план і економічного плану немає... Якщо ми зараз розробили один законопроект про підтримку малих, середніх підприємців, внесли його і будем домагатись того, щоб його прийняли, то наступним кроком буде підтримка усіх громадян, тому що від уряду ти не дочекаєшся ніяких ініціатив".

Депутат також зазначила, що Україна повинна рівнятись на Ізраїль з точки зору допомоги громадянам у важкий час.

"Найкраще, що ми можемо зараз зробити, щоб допомогти всій країні - це не допустити нових локдаунів. Тут у нас є країна взірець - Ізраїль. Вона завчасно потурбувалась про вакцину і зараз вже повертається до нормальної роботи, до розвитку економіки", - підкреслила вона.