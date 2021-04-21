Діджиталізація по-українськи: як оформити пенсію не виходячи з дому [ Редактировать ]
Стояти в черзі, аби оформити пенсію, більше не потрібно. Все можна зробити через інтернет. Про це нагадали в Міністерстві соцполітики. За наявності електронного цифрового підпису вашу заяву розглянуть в онлайн режимі.
Пропозиція особливо актуальна через карантин. Утім, черг біля пенсійних фондів не поменшало. Чому?
Оформити пенсію не виходячи з дому. Пропозиція від Пенсійного фонду здебільшого лунає як щось фантастичне.
Призначення, наголошую, йде без відвідування Пенсійного фонду, тобто ми людину не бачимо.
Покрокова інструкція така: необхідно авторизуватися на сайті, заповнити анкету й прикріпити сканкопії необхідних документів. Усе нібито просто, але...
Українці йдуть проторованим шляхом. Попри карантин біля Пенсійного фонду - людно. У черзі про можливість віддалено отримати послуги, або не чули, або не змогли ними скористатися.
Через інтернет - я зрозуміла, що треба зробити електронний підпис, це теж достатньо не зручно, тому що треба теж стояти в черзі.
На цьому користування Пенсійним фондом в "онлайн режимі" у пані Вікторії закінчилося. Через зміну паспорта на ID-картку жінка "розшукувала" власну пенсію. Тож довелося вирішувати своє питання на місці.
Ми нічого не знаємо! - Як? - Мої оригінали документів взяли і вони нічого не знають...
Бюрократичною тяганиною та ставленням працівників фонду жінка невдоволена.
Вікторія Ліходкіна, пенсіонерка:
Це мій чоловік, він каже, що мені спокійніше треба, але мені не зручно за себе, і за людей. Не можна ні зайти, ніяких пільг, ніяких тобі умов - люди чекають, це ж достатньо літні люди.
Втім, черги, біганина за довідками та пошуки копірувальних машин для сотень українців іще деякий час будуть реальністю. Бо діджиталізація, як будь-який інший процес, потребує інтеграції в суспільство.
Андрій Рева, міністр соціальної політики (2016-2019):
Звичайно буде довгий час паралельно існувати можливість особистого звернення людини до Пенсійного Фонду по класичній формулі, так і все більше і більше будуть розвиватися сервіси і поширюватися.
У Пенсійному фонді ж запевняють: людей, які сьогодні обирають онлайн-сервіси, вистачає. І навіть якщо виникають якісь питання, наприклад у процесі призначення пенсії, вирішити їх також можна не виходячи з дому.
Олена Охріменко, директорка департаменту пенсійного забезпечення:
Є зауваження до трудової книжки, написали - от у вас є проблема така, якийсь період не зарахований трудового стажу, усуньте, будь ласка, але якщо стажу достатньо без цього запису, - ми пенсію призначаємо.
В установі також додають, окрім призначення пенсії вирішити за допомогою вебпорталу електронних послуг можна й інші питання.
Олена Охріменко, директор департаменту пенсійного забезпечення:
І перерахунок, і інші заяви - працевлаштування, звільнення, перерахунок по 42 статті і надбавки і підвищення - тобто, це все в нас є можливість подати через вебпортал Пенсійного фонду і я хочу сказати, що в цьому випадку людям не потрібно відвідувати Пенсійний фонд.
Хоча більшість з одинадцяти мільйонів пенсіонерів, які сьогодні проживають в Україні, не адаптувалися в інтернет-просторі або просто не мають гаджетів, діджиталізації державних сервісів не уникнути, - кажуть експерти. Але на запровадження технологій піде не один рік.
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