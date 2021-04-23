В пятницу вечером, 23 апреля, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" владелец сети магазинов медицинского оборудования Алексей Давиденко рассказал, что должно делать государство, чтобы обеспечить бизнес поддержкой во время карантина.

"Есть источник инфекции - коронавирус. Он не лечится. Есть механизм передачи - это все мы. Его можно остановить карантином или может остановить восприимчивый организм - это вакцинация. Вакцинация на сегодняшний день у нас не дает возможности остановить это... И власть обращается к нам уже в который раз: "Ребята, остановитесь. Сядьте дома и закройте бизнес, потому что у нас гибнут люди", - сказал бизнесмен.

Также он отметил, что бизнес согласен пойти на такие условия, но денег для его поддержки у государства нет.

"Хорошо! Мы все останавливаемся. Мы уже даже научены в третий карантин, как правильно это сделать. Но в этот момент взрывается какая-то бомба в виде какого-то вопиющего случая. Именно поэтому его обсуждают. Именно поэтому люди забывают о хорошем...", - отметил Давиденко.

Он добавил: "Будет и четвертая, и пятая волна, потому что на карантине мы не сидим. Нам надо работать, зарабатывать и выживать. А вакцинации у нас же нет! Это факт. Мы будем очень долго, как страна, из этой ситуации выходить".