Одеса знову позичає! Цього разу кредит більше ніж мільярд гривень. Чиновники стверджують, нібито іншого виходу немає. А от опоненти не можуть зрозуміти: невже місту наразі так необхідно закуповувати, наприклад електробуси? Тему вивчали мої колеги.

Для Одеси це буде вже п'ятий кредит за останні чотири роки. Сума попередніх сягнула трьох з половиною мільярдів гривень. І хоча погашено наразі лише третину, місто знову позичає: цього разу мільярд двісті мільйонів.

У мерії кажуть: гроші підуть на важливі проєкти: зокрема, замінять вуличне освітлення та відремонтують автомагістралі.

Світлана Бедрега, заступник Одеського міського голови:

Це реалізація програми модернізації, заміни ліфтів, це ремонт наших тепломереж, це продовження робот у наших лікарнях. Пропонується брати кредит у трьох банках, зауважу, що всі банки - це державні банки.

Утім, деякі статті витрат обурили громадськість. Приміром, значну суму планують спрямувати на ремонт Деволанівського узвозу, тоді як майже всі будівлі тут у приватній власності. А ще хочуть придбати прибиральні машини, електробуси та реконструювати зоопарк. В опозиції здивовані: невже це доцільно під час кризи та пандемії?

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Когда у вас частное предприятие, на что вы берёте кредит? На построение дополнительных мощностей, на построение каких-то инфраструктурных объектов, которые смогут зарабатывать дополнительные средства. Здесь мы просто берём кредит для того, чтобы его проесть. Пятьдесят миллионов идёт на содержание мэрии, на содержание и на ремонт, сорок миллионов идет на окончание ремонта зоопарка! Конечно, мы хотим, чтобы в Одессе был достойный зоопарк, но вряд ли зоопарк сможет генерировать деньги и вряд ли зоопарк сможет зарабатывать деньги.

Експерти ж кажуть: кредити для інфраструктури - світова практика. Але не за наших реалій, коли розподіл бюджетів апріорі передбачає корупцію. Тендери виграють наближені до чиновників компанії, з боку правоохоронців - жодного контролю. Тож зрештою бізнесмени отримують надприбутки, а от пересічні громадяни - мінімум користі.

Сергій Якубовський, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин ОНУ ім. І.Мечникова:

И опять-таки они, имея эти мешки денег, что они с ними сделают? Переводятся в доллары, в особняки на побережье Чёрного моря, в три-четыре этажа подвалы и там эти деньги в сейфах хранятся, потому что деньги, полученные нелегально, их не светят и их не вкладывают в экономику!

Ба більше, зазначають депутати, часто-густо роботи бюджетним коштом проводять неякісно.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Вот, к слову, наболевший Дом Руссова, который разваливается, уже сейчас там пластиковые бутылки вываливаются - как его отремонтировали, мы все с вами видим - он ремонтировался на кредитные деньги: и это яркий пример того, как расходуются вот эти кредитные деньги. А ведь почему оно расходуется на это? Потому что там самые большие коррупционные интересы у городской власти. Поэтому она хочет их вот таким способом разбазарить, растащить, а потом после них хоть трава не расти! Мы стоим против этого и будем бороться вот с таким, на мой взгляд, бесхозяйственным подходом к нашему городу и к одесситам соответственно.

Питання про отримання чергового кредиту розглянуть уже завтра, на сесії Одеської міськради.