В четвер, 29 квітня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" політолог Микола Давидюк розповів про скорочення Мустафи Найєма з посади заступника гендиректора з управління активами "Укроборонпрому".

На питання чому скорочення в "Укроборонпромі" почали з топ-менеджменту, він відповів:

Я думаю, тому що це найяскравіша посада в структурі "Укроборонпрому". Тому, що концерн - це закрита організація і ми на справді не знаємо, після Гладковських ми практично нікого не знаємо. Мустафа Найєм - позитивна історія, яку ми знаємо.

Микола Давидюк розповів про критерії прозорості компаній в Україні.

Банальні речі. Доступ до інформації. Закупки. Мільярди гривень, які раніше розписувались в 1-2 кабінетах, сьогодні в закупках вони практично лідери по "Прозоро". Ми можемо за цим спостерігати. Вони всі закупки максимально вивели в публічну площину. Ми можемо брати участь в постачанні товарів, сервісів, послуг. Це величезні державні гроші. Це ріст і якості й зменшення маржі.

Також він оцінив звільнення з посади Андрія Коболєва після 7 років роботи.

Насправді зі слів Юрія Вітренка, мінус 20 млрд. Друге я думаю лежить в тому числі й в особистому конфлікті двох осіб. Третє - найголовніше для "Нафтогаза" - генерувати прибуток, розпоряджатися правильно державною монополією на енергоресурс. Найголовніше щоб рух монополіста був в правильному напрямку, не в кишені чиновників, а в державу.

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