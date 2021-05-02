І вже за тиждень українці відзначатимуть ще одне велике свято - 76 річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. По всій країні тривають приготування - урочистості будуть, але не масові.

А у парламенті опозиція зареєструвала законопроєкт, яким вимагає підвищити ветеранам щорічну разову допомогу і повернути скасовані у 2014 соцвиплати. Нині документ чекає на розгляд. Згадати тих, завдяки кому травень 45 став переможним в останній робочий день із парламентської трибуни закликали опозиційні політики. І вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Десятки мільйонів людей віддали своє життя за перемогу над цим ганебним явищем. земля України щедро полита кров'ю тих, їх то звільняв її від фашистів. Такі є фото у мільйонів українських сімей, у мільйонів. Нас в Україні абсолютна більшість. І ми маємо продемонструвати це 9 травня., щоб усі бачили - ніхто не забутий, ніщо не забуто. Цього дня ми маємо в усіх куточках України, у наших містах та селах вшанувати пам'ять справжніх Героїв України, тому що ми нащадки переможців.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":