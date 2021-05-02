В Україні готуються до 76 річниці перемоги над нацизмом [ Редактировать ]
І вже за тиждень українці відзначатимуть ще одне велике свято - 76 річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. По всій країні тривають приготування - урочистості будуть, але не масові.
А у парламенті опозиція зареєструвала законопроєкт, яким вимагає підвищити ветеранам щорічну разову допомогу і повернути скасовані у 2014 соцвиплати. Нині документ чекає на розгляд. Згадати тих, завдяки кому травень 45 став переможним в останній робочий день із парламентської трибуни закликали опозиційні політики. І вшанували загиблих хвилиною мовчання.
Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Десятки мільйонів людей віддали своє життя за перемогу над цим ганебним явищем. земля України щедро полита кров'ю тих, їх то звільняв її від фашистів. Такі є фото у мільйонів українських сімей, у мільйонів. Нас в Україні абсолютна більшість. І ми маємо продемонструвати це 9 травня., щоб усі бачили - ніхто не забутий, ніщо не забуто. Цього дня ми маємо в усіх куточках України, у наших містах та селах вшанувати пам'ять справжніх Героїв України, тому що ми нащадки переможців.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
У нас ціла програма працює по всій країні, наші обласні організації приводять до ладу пам'ятники, фарбують, відчищають від сміття, готують. готуються покладати квіти, готуються до заходів з урахуванням знову ж таки карантинних обмежень. 9 травня - це святий день для нас, це день перемоги. Ми будемо обов'язково святкувати. Ми зараз розробляємо заходи з урахування карантинних обмежень, це буде в рамках закону, але свято буде.
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