Космічний зонд НАСА Озірис-Рекс повертається додому. Безпілотний човен три роки досліджував наближений до Землі астероїд Бенн і має доправити зразки порід із цього космічного об'єкта.

Щоправда, станеться це лише за два роки. Саме стільки триватиме зворотна мандрівка. Після цього в НАСА обіцяють надати зібрані матеріали лабораторіям по всьому світу, але більшість - законсервують до появи нових технологій дослідження.