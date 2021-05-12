В середу, 12 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко розповів про умови для отримання кредиту від МВФ.

"Певна частина цих законопроектів вже прийнята у першому читанні, інша частина тільки буде голосуватись. Важливий також закон щодо судової реформи, розпочатий з реформування Вищої ради правосуддя. Тим паче це потрібно не тільки міжнародним кредиторам, це потрібно і нам самим. В Україні дійсно є повна недовіра населення до нашої судової системи", - сказав депутат.

Він зазначив: "Якщо ми можемо отримати якусь допомогу навіть з точки зору відбору кадрів, перевірки декларацій тих членів Вищої ради правосуддя, які будуть новообрані, чому б цим не скористатись?".

Устенко також розповів про закони, які планують ухвалити депутати.

"З приводу НАБУ, воно неефективне. Так само як і СБУ та багато інших органів. В нас порядком 9 органів, які займаються боротьбою з корупцією. Вони і будуть неефективними, допоки не буде нормальної судової реформи... Ми багато і так чого дозволили вже НАБУ. Ми створили Антикорупційний суд для того, щоб він запрацював", - заявив депутат.

Також він додав: "НБУ має бути незалежний орган. Багато чого було змінено в кращу сторону, тим паче був прийнятий закон про банки і банківську діяльність... Чи має він проводити незалежну політику? Він не може бути незалежним від інтересів нашої держави".