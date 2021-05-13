В четвер, 13 травня, в ході передачі "Акцент" на телеканалі НТН голова фракції "Голос" Железняк Ярослав назвав аргументи для відкриття ринку землі в Україні.

- За останніми даними соціологів 64% українців, які б прийшли на референдум проти ринку землі , проголосували б "за" - всього 36%. А ось ви, пане Ярославе, виступаєте за ринок землі. Чому більшість проти, а ви – за? Є аргументи?

- Так, наприклад, тому що соціологія залежить від того, як ви сформуєте питання. Якщо ви спитаєте, чи згодні українці вільно розпоряджатися своїм майном, в тому числі і наявних в них земельних ділянок, то я впевнений, що результат буде рівно такий же, тільки навпаки.

Якщо буде проголосований останній закон, то можна говорити про відкриття ринку землі, і далі поступово він буде розвиватися, так як це передбачено, на благо українців і українській аграрній сфері.

"Коли ми говоримо про ринок землі, давайте говорити чесно, чи існують в нас відносини через які люди продають землі? Так. Чи існують у нас великі аграрні холдинги, які мають десятки тисяч земель? Так, існують. Будемо поступово переходити, щоб українці мали право розпоряджатись землею", - додав він.