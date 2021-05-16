Ще один спосіб латання дір у бюджеті - боротьба з боржниками. Тільки за комуналку українці заборгували фантастичну суму - понад 80 мільярдів гривень. Неохоче сплачують і штрафи за порушення правил дорожнього руху.

А ще українці одні з найзлісніших аліментників! Тільки за офіційною статистикою, майже півмільйона чоловіків відмовляються утримувати своїх дітей. І що тільки не вигадують, аби не платити колишнім: то на пів ставки переходять, то майно на родичів переписують.

Наша Галина Якушко про те, як держава вибиває борги з таких людей. І скільки разів треба перевищити швидкість, щоб у вас конфіскували машину.

Це Празький коледж у Чехії. Один із найстаріших у світі. Саме сюди вступила сімнадцятирічна киянка Настя. Перед початком навчання дівчина планувала оглянути місто, познайомитись із викладачами. Але...

***

Настя Прочуханова, жителька Києва:

Но за предели Украины я не могла виезжать.

Згідно із законом, до повноліття дітей дозвіл на виїзд за кордон мають дати обидва з батьків. Тато - категорично відмовився. І це при тому, що після розлучення живе окремо. Вихованням дівчини займається тільки мама. Щоб поставити дочку на ноги, жінці доводилося працювати навіть у вихідні. Ба більше - останні чотири роки колишній чоловік навіть не сплачує аліментів. І вже винен 106 тисяч гривень.

Світлана Прочуханова, мати Анастасії:

Дети растут, одежда не растет вместе с ними нужно покупать постоянно, детей нужно обучать, детей нужно развивать дети кушать хотят в конце концов канешно нужны деньги даже если мамы работают - дети болеют, больничные, к сожалению, очень дорого все.

Хоча мати дівчинки точно знає - в колишнього гроші є.

Світлана Прочуханова, мати Анастасії:

Спочатку на роботі брали справку, що працює не кожен день і не на повну ставку потім ніби то взагалі звільнився і працює неофіційно. Потім оформилось приватний підприємець і нульові здавалися отчоти. Потом купилась квартира, потом купилась машина, а денег на алименты у нас как небыло, так и нет.

У киянки Дарії ситуація ще складніша. Вона самотужки виховує двох маленьких дітей.

Жінка розлучилася з чоловіком чотири роки тому. Спочатку той справно платив щомісяця майже 17 тисяч гривень аліментів. Згодом - утричі менше. А з часом, за словами Дарії, навіть ці гроші перестав давати. І зараз винен жінці близько вісімдесяти тисяч гривень.

Дарія Свідло, мати двох дітей:

У Вани как раз закончились вещи, он донашивает. И у него есть куртка он ее носит с 2 лет ну то есть два года и так получилось, что вот как раз весна. Мне отдали для Ани вещи и я там ей одну куртку достала. Вторую малой мне говорит - мама, а чьо у Ани новая куртка, а она не новая. - Нам ее отдали. - Я тоже хочу новую куртку, почему я эту ношу... и по ней видно что он ее долго носит, а что мне ему сказать.

Жінка підозрює, що її колишній - успішний київський юрист, спеціально приховує доходи, аби не платити гроші на дітей.

Дарія Свідло, мати двох дітей:

У него ну вот у нет своего жилья, а зарплата 3 тысячи гривен. Как вы думаете возможно на три тысячи гривен прожить взролому мужчине?

Загалом злісних неплатників аліментів в Україні майже пів мільйона! За приблизними підрахунками, вони винні десятки мільярдів гривень. Вибивати з них борги мала б виконавча служба. Вона може заарештувати їхнє майно, забрати водійське посвідчення чи заборонити виїзд за кордон.

Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби:

У якийсь момент людина хоче поїхати в Єгипет відпочити і коли в Борисполі людину садять на стільчик і кажуть, що вона нікуди не летить - заборгованість швидко гаситься. Гасять навіть 100 - 300 тисячні заборгованості.

Але борги за аліменти лише вершина айсберга. Загалом українці винні величезні суми грошей за комуналку, кредити, зарплати чи штрафи за порушення правил дорожнього руху. Три мільярди сто мільйонів гривень заборгували підприємства українцям. Понад 82 мільярди люди винні за комірне. Ще 135 мільярдів - це борги за кредитами.

Серед лідерів у рейтингу боржників - водії. Кожен третій борг саме за несплату штрафів. Власник ось цієї автівки 104 рази перевищив швидкість. І ви не повірите - жодного разу не сплатив штрафу, що йому виписували. Разом із пенею - це 92 тисячі гривень. Але кілька днів тому чоловік доїздився. Спершу виконавча служба заарештувала його банківський рахунок....

Євген Калюжний, державний виконавець Шевченківського відділу Міністерства юстиції:

Для того, щоб людина відреагувала, коли людина не реагує на протязі часу довгого на даний момент вже здійснюється примусово транспортний засіб у вас вилучають.

- А на тому рахунку були гроші? - На тому рахунку коштів не було, а на вашому рахунку не було грошей? - Нет, нет, нет.

Тож вирішили заарештувати авто.

Автівку вантажать на евакуатор. Її продадуть з молотка, погасять борги, а решту - повернуть власнику.

Іслам, правопорушник:

Если есть нарушение надо чтобы кто то мне сказал, что вы это неправильно делаете пожалуйста вам надо оплатить штраф и первый я буду платить второй не буду делать, а когда оказывается что с первого раза у меня есть, забрали деньги, забрали машину потом говорите платить так хорошо, а можно хотя бы продать машина, а разблокировать счет - нет.

Іслам обіцяє позичити гроші і сплатити борг. Якщо впорається за місяць - машину йому повернуть. І така активність та рішучість, кажуть виконавці, лише початок. За 3 місяці вибивати борги їм стане значно легше. Адже, якщо раніше тільки блокування грошей на рахунках боржників у них займало кілька тижнів, а то й місяців...

Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби:

Виконавець чи державний чи приватний, повинен був зробити близько 80 запитів до кожного із банків на тему того чи є взагалі ці рахунки у цієї особи якщо банк на папері через тиждень - два відповідає, що так рахунок є, виконавець повинен був запитати далі і поштою направити інший запит, а чи є кошти на рахунку і скільки цих коштів, і лише після цього так же в документальному вигляді брав платіжну вимогу їхав би в казначейство ставив би штамп і завозив би в кожен банк окремо. На великих сумах існує якась спокуса десь направити пустий конверт, десь щось забути направити або направити не за тією адресою.

То з кінця літа ця бюрократична тяганина займатиме максимум кілька годин. Виконавець через інтернет надсилатиме запит до банку, в якому тримає гроші боржник. Фінустанова зобов'язана протягом години повідомити, скільки коштів на рахунку. Далі виконавець, теж онлайн, надсилатиме постанову про арешт коштів. І банк зобов'язаний негайно їх заблокувати.

Антон Башловко, юрист:

От ви сьогодні отримали виконавчий документ прийшли до виконавця він відкрив виконавче провадження на комп'ютері кнопку натиснув, все. Рахунки в банку вже на нього накладений арешт, вони вже заблоковані в межах суми стягнення. Тобто вже такого не вийде, щоб хтось там подзвонив на якийсь рахунок перевів чи гроші зняв.

Поки що до війни з боржникам долучилися лише 7 банків. Але в Мін'юсті ведуть переговори з Нацбанком, аби гроші боржників заарештовували всі фінустанови України. Та навіть це - лише один бік медалі. Адже, аби стягувати заборгованість із банківських рахунків неплатників, потрібно, щоб там були кошти.

А отже, щоб підприємства не приховували справжню заробітну плату, не переводили працівників на пів ставки та заганяли гроші в тінь. Тільки тоді виконання судових рішень буде можливим. А поки що - порятунок потопаючих - справа рук самим потопаючих.

За 2 місяці Насті з Києва виповниться 18. І вона вже без татового дозволу й виключно завдяки маминим старанням таки поїде на навчання до Праги. Потроху, по 2000 гривень, почав сплачувати заборгованість і колишній Дарії.