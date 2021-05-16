Субсидії. Одна із найболючіших тем для мільйонів українців. Бо майже щороку влада закручує тарифні гайки і скорочує кількість тих, хто може отримати комунальну "знижку". У кінці квітня в уряді анонсували нові правила нарахування субсидій, які одразу викликали шквал критики.

Бо вже з травня за бортом мали опинитися люди, які тримають гроші на депозиті, хто їздив за кордон чи, приміром, купував валюту.

Та найбільшим сюрпризом стало інше - останні 2 тижні субсидії взагалі перестали оформляти. Що відбувається? Інна Томіна - знає.

Субсидії "живими грішми" і за новими правилами. Кабмін знову посилив вимоги при призначенні знижок на комуналку.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:

Нові правила це про справедливість. Коли держава збільшує та платить допомогу саме тим, хто цього потребує.

Нині в Україні субсидію отримують понад три мільйони домогосподарств. Середній розмір виплат - півтори тисячі гривень. Влада запевняє, що для більшості отримувачів правила гри не зміняться. Та експерти менш оптимістичні: адже "відсіювання" субсидіантів відбувається щорічно.

Олександр Скубченко, голова Житлового союзу України:

Если мы берем например 16 год. У нас было 7 млн получателей субсидий и на них было более 70 млрд гривен, да!?! С тех пор, тарифы выросли, люди богаче не стали, пенсия у нас намного больше не стала, но на субсидии у нас постоянно сокращается. На этот год у нас уже 33 млрд, на следующий год у нас долно быть сокращение до 25 млр субсидий. То есть будут резать.

За новими правилами, державна допомога вам не світить, якщо ви, приміром, тривалий час були на заробітках за кордоном, їздите на новому авто чи тримаєте в сімейному гаражі дві машини молодші за 15 років. А ще, якщо маєте депозити чи купуєте забагато валюти.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Якщо ви маєте на депозитному рахунку в банку більше 100 тис. грн, купуєте нову автівку або валюту одноразово на суму понад 50 тис. грн, вам субсидію не призначать.

До того ж діють і попередні обмеження: площа квартири до ста тридцяти квадратних метрів, а будинку - до двохсот тридцяти. Відмовлять також боржникам за аліментами та сплатою "комуналки". Серед нововведень - скасовані комісії, які раніше розглядали подані людьми спірні заяви на субсидію.

Максим Бученко, заступник директора Департаменту соцполітики Київської міської державної адміністрації:

Якщо брати статистику роботи комісій, то 99 відсотків це загальні підстави призначення житлової субсидії. Тобто, додаткового навантаження на органи соціального захисту - не потрібно.

Також, починаючи з 1 травня, абсолютно всі субсидіанти отримуватимуть виплати живими грошима. І через усі ці зміни тепер людям треба подати нові декларації і заяви на отримання субсидії.

Дзвонила моя сусідка, що треба буде їхати на Перемоги 15, брати бланки. Ну це ще бланків немає, а потом заповнювати, а потом по почті пересилати, так просто я не представляю як його оце оформлять.

Саме ці змінені бланки, а точніше їхня відсутність, спричинили житлово-комунальний переполох.

***

Годинні черги й нескінченний потік людей. Жителі Черкас цього тижня штурмували відділи соцполітики. Там субсидію отримують майже 30 тисяч містян, і всім їм необхідно з'явитися до чиновників особисто.

Ірина Петренко, пенсіонерка:

Це сьогодні ще черги немає, а коли в середу я була - черга на вулиці, я не ризикнула стояти потому, что это около часа надо было стоять в этой очереди, чтоб получить только талончик на когда прийти.

***

Івано-Франківськ. У тамтешньому департаменті соцполітики нинішній травень теж - спекотний, кажуть працівники. Пані Галина від ранку на телефоні. Уже другий тиждень у них шквал дзвінків, і майже всі запитують про одне...

Доброго дня, відділ субсидій. Двадцятого травня буде проводити попередній запис на прийом до спеціалістів. Тому що на даний момент не має бланків заяв і декларацій.

Галина Григорів, працівник департаменту соцполітики Івано-Франківської міської ради:

На протязі дня ми отримуємо дуже багато дзвінків, напевно більше ста вдень. Тому що люди хвилюються, що буде із субсидією надалі, але ми стараємось людей заспокоїти, що після 20 травня почнемо прийом і всі встигнуть написати нові звернення.

У попередні роки таких черг та комунального ажіотажу не було, бо всі субсидії переоформлялись автоматично, пояснюють у департаменті. Але квітневе рішення уряду і змінені правила нарахування внесли свої корективи.

Оксана Жишото, заступник директора департаменту соцполітики виконкому Івано-Франківської міської ради:

Вони стали більш такі конкретизовані щодо майнового стану громадян. Основними такими є наявність в особи яка зареєстрована більше ніж одне житлове приміщення. Що мається на увазі зареєстровано 2 осіб, і хтось має у власності більше ніж одне житлове приміщення, така сім'я не буде мати права на субсидію.

А ще нові вимоги торкнулися заробітчан. На практиці виходить так - більше ніж два місяці за кордоном - на комунальну знижку не варто сподіватися. Так само за бортом опиняться й безробітні, які не стоять на обліку в центрі зайнятості. Ці дані субсидіанти мають вказати в нових заявах.

І перехитрити не вийде. Адже всю інформацію обіцяють перевіряти. Але щоб пройти принаймні цей етап - спершу треба як мінімум заповнити ті ж нові бланки, на які довгі 2 тижні чекали люди. Зрештою, цієї п'ятниці вони таки з'явилися на сайті Міністерства соцполітики. Але зараз їх подати і досі неможливо.

Максим Бученко, заступник директора Департаменту соцполітики Київської міської державної адміністрації:

На сайті Мінсоцполітики, ще заблокований доступ до електронної форми. Це відбувається у зв'язку з тим, що технічно програмне забезпечення підлаштовується під нові зміни, під нові бланки. Ну якщо брати до уваги те, що сьогодні з'явились нові бланки декларацій, то ще десь тиждень буде заблокований сайт Мінсоцполітики.

У самому міністерстві запевняють - усе прорахували й технічні пробуксовки боргів за комірне у людей не створять. Бо часу на оформлення субсидій удосталь - заяви прийматимуть до вересня. А субсидії нараховуватимуть із травня, фактично "заднім числом".

Іванна, жителька Івано-Франківська:

Я думала вже існує попередній запис, але мені сказали що немає ще бланків. і лише після 20 числа. Особисто я вже жінка старша ходити, ну а що зроблю, раз такий порядок мушу. Бо всі комунальні стопроцентово не можу заплатити.

Також серед нововведень - збільшення кількості місць, у яких прийматимуть заяви. Окрім управлінь соцзахисту, це можна буде зробити в центрах надання адмінпослуг, передати через старост у селах, надіслати документи поштою чи заповнити онлайн на сайті соцполітики.