Головний політичний скандал тижня. Підозра в державній зраді, обшуки вдома, візит в Офіс Генерального прокурора і, зрештою, обрання запобіжного заходу голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" - Віктору Медведчуку.

Хронологія подій, суть звинувачень та реакція - далі.

Спочатку - санкції РНБО, а тепер і кримінальне переслідування. Підозри в державній зраді депутатам від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку стали топтемою цього тижня. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри й разом із головою СБУ Іваном Бакановим вийшла на брифінг, де озвучила деталі епізодів. Правоохоронці закидають політикам - підрив економічної безпеки та передачу секретної інформації. За даними слідства, це пов'язано з морським газовим родовищем у Криму.

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:

Всі документи, які підготовлені, всі матеріали що покладені в кримінальне провадження мають і будуть мати певні юридичні наслідки. Окрім цього кримінального провадження ми маємо процесуальне керівництво й іншими кримінальними провадженнями, які вносилися в ЄРДР як за заявами журналістів, активістів так і по фактах, які правоохоронці знаходили самостійно.

Того ж дня - слідчі СБУ провели обшуки в будинку та офісі Віктора Медведчука. Утім, його самого - вдома не було. В "Опозиційній платформі - За життя" назвали це політичними репресіями. А наступного дня голова політради сам прийшов до офісу Генеральної прокуратури. Розповів, що під час обшуків - перебував в іншій області. І заявив, що ховатися не збирається.

Я это оцениваю как действия направленные в порядке политических репрессий и незаконного уголовного преследования меня, по поводу которых господин Зеленский угрожал еще в 19 году. вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему, что является прискорбным. Естественно я не собираюсь скрываться ни от кого. В том числе и от генерального прокурора, СБУ и всех остальных правоохранительных органов. Я готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины.

Після трьох годин, проведених у ГПУ, Медведчук повідомив - разом із адвокатами ознайомився з текстом підозри. Утім, вручили її з порушенням закону, замість оригіналу дали копію.

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Четвер. Біля Печерського суду столиці аншлаг. Десятки журналістів, активісти, нацгвардійці й поліція - всі в очікуванні початку засідання, на якому мають обрати Віктору Медведчуку запобіжний захід. Прокуратура просить 60 діб арешту або заставу в 300 мільйонів гривень. Депутат каже: через дії влади самотужки сплатити її не зможе, бо рахунки - заблоковані.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Ко мне и к моей жене применены незаконно санкции по решению совета национальной безопасности и обороны и заблокированы все счета, с которых можно перечислять, а также счета с которых могли бы поступить деньги, чтобы обеспечить залог. У меня достаточно друзей, для того, чтобы поддержали меня в этой ситуации, если это будет необходимо.

Не минулося без фаєрів і навіть сутичок. Представники Нацкорпусу намагалися повісити плакат на будівлю суду. Утім, на заваді стали нацгвардійці.

Гаряче було й у самому суді. Прокурори заявили: стаття, яку закидають політику, предбачає 15 років позбавлення волі. А доказів достатньо, щоб уже взяти нардепа під варту із можливістю великої застави:

300 млн 930 грн. Інші більш м'які запобіжні заходи не забезпечать усунення усіх існуючих ризиків, оскільки Медведчук матиме можливість контактувати з причетними до вчинення ним кримінальних правопорушень особами.

Адвокати - іншої думки. Кажуть: достатньо буде особистого зобов'язання.

Каміль Кирпичев, адвокат Віктора Медведчука:

При проведенні цих обшуків жодного предмету вилучено не було жодного документу, жодного телефону, жодного носія інформації, жодного. Які речі тепер він може сховати? Тому хочу просити слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання прокурора ГПУ Мороза, про застосування запобіжного у вигляді тримання під вартою.

Віддати на поруки Віктора Медведчука просили 40 нардепів, які теж прийшли до суду.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

- Жодного доказу не було представлено, тому політично мотивована справа... питання. - На вашу думку взагалі чи може вплинути політична справа Медведчука зараз на подальше майбутнє вашої політичної сили? - Будемо захищати своїх товаришів, там же Медведчук і Козак, і в нас партія єдина, ми не будем ніяких там робити зауважень комусь, хто нас звинувачує в розколі.

Утім, суддя, клопотання у взятті Медведчука на поруки, відхилив. Сам політик, виступаючи в суді, справу назвав політичними репресіями.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційної платформи - За життя”:

Щоб протистояти тій політиці, яку проводить наша партія і я особисто. Саме тому ці аргументи і проведені, що я виступаю політичного курсу діючої влади. І ці аргументи, які викладені, на мою думку, є політично, ці аргументи і, так звані, докази зроблені з одною метою для того притягнути до відповідальності одного з опозиційних політиків.

Після восьмигодинного засідання суддя оголосив рішення. Віктора Медведчука взяли під цілодобовий домашній арешт. Нардепа зобов'язали здати закордонний паспорт і вдягли електронний браслет.