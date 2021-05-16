Боротьба з корупцією в Киеві: Віталій Кличко розказав про війну з хабарництвом [ Редактировать ]
Боротьба з корупцією є найвищим пріоритетом для київскьої влади. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, всі процеси, які відбуваються в місті, роблять більш прозорими та відкритими для громадян, щоб запобігти корупції. До тогож, Кличко розповів, скільки справ за фактами корупції було передано до представників правоохронних органів.
Боротьба з корупцією є ключовим нашим пріоритетом і в цьому напрямку ми робимо все можливе, щоб зробитит всі процеси прозорими, абсолютно зрозумілими, щоб ні у кого не було підозр. За останні роки ми передали 385 справ внутрішнього аудиту до правоохоронців.
Також голова КМДА додав, що в Києві були запущені системи контролю. До того ж Кличко відкинув звинувачення в несплаті податків щодо комунальників.
В місті Києві ми робимо все можливе для того, щоб боротися з корупцією: запровадили відкритий бюджет, запустили систему "Прозоро". Всі наші комунальні підприємства заполатили податки, а ввішати звинувачення у несплаті податків на київську владу - це нечесно.
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На думку Кличка, такі дії - це тиск на столичну владу, через її спробу запровадити виконкоми, аби управління містом не залежало від вказівок влади