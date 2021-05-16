У Роттердамі стартує Євробачення: хто представляє Україну? [ Редактировать ]
Шоу повертається. Уже у вівторок, після дворічної перерви, стартує Євробачення. Цьогоріч його приймає Роттердам. Україну представляє гурт Go_A із піснею Shum. Музиканти вже тиждень у Нідерландах, провели перші репетиції і вже зчинили фурор.
Якщо раніше букмекери пророкували Go_A місце на задвірках другої десятки, то після перших проб на сцені - українці піднялися на восьму сходинку. Але розклади змінюються чи не після кожної репетиції. Спершу всі ставили на Мальту, але за кілька днів її витіснила Франція. Це нині фаворит серед букмекерів. Кому ж дістанеться перемога, дізнаємося 22 травня
по теме
Серед студентів третина - жінки. І за словами викладачів, дівчата щодня доводять, що їх даремно називають слабкою статтю
Артисты решили тоже перенести своим туры
У рамках домовленостей Франція поставить до України 130 електровозів для "Укрзалізниці", 370 висотних автодрабин для ДСНС
Во Франции мужчина застрелил босса и коллегу после конфликта
Власти опасаются возможного загрязнения окружающей среды