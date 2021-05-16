Шоу повертається. Уже у вівторок, після дворічної перерви, стартує Євробачення. Цьогоріч його приймає Роттердам. Україну представляє гурт Go_A із піснею Shum. Музиканти вже тиждень у Нідерландах, провели перші репетиції і вже зчинили фурор.

Якщо раніше букмекери пророкували Go_A місце на задвірках другої десятки, то після перших проб на сцені - українці піднялися на восьму сходинку. Але розклади змінюються чи не після кожної репетиції. Спершу всі ставили на Мальту, але за кілька днів її витіснила Франція. Це нині фаворит серед букмекерів. Кому ж дістанеться перемога, дізнаємося 22 травня