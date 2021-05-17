Тристороння контактна група збереться на зустріч робочих підгруп [ Редактировать ]
Порушення режиму припинення вогню з боку ворога, розблокування КПВВ, зокрема в Золотому і Щасті, та обмін полоненими. Теми чергових переговорів Тристоронньої контактної групи озвучили у пресслужбі української делегації.
Вже завтра, в режимі відеоконференцій, запланована зустріч робочих підгруп, а в середу, 19 травня, відбудеться спільне засідання.
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