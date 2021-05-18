У вівторок, 18 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала відставку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка.

"Я сьогодні у парламенті запитувала у пана Петрашка: "Ви звітуєте, що у нас все добре, але ж якщо вас звільняють, то не все добре, то які були недопрацювання, помилки, про які ми можемо вже зараз говорити?". На що пан Петрашко з трибуни відповів, що дійсно не задовільняють темпи реформ, ми не додали необхідної допомоги підприємцям", - зазначила депутат.

Верещук додала: "Я так розумію, що пан Петрашко розуміє, що темпи реформ були незадовільні, а ті процеси, які навіть започаткувались дійсно мають місце і позитивне...".

Крім того, вона зазначила, що, незважаючи на те, що Україна пережила лише незначне падіння економіки, це не влаштовує громадян сьогодні.

"Але на зараз ми не можемо говорити про те, що темпи економічного зростання та навіть падіння, як каже прем'єр Шмигаль, ми дійсно пережили на плато. На жаль, це не задовільняє суспільство", - заявила Верещук.