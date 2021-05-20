Кількість палестинців, загиблих внаслідок обстрілів Сектора Гази зросла до 227 осіб. Ізраїльська армія повідомила про знищення складу зброї в будинку колишнього палестинського посадовця.

Натомість сам Ізраїль обстрілюють не лише з Сектора Гази, а й з території Лівану - звідти випустили вже чотири ракети. ЦАХАЛ відповів артилерійським вогнем.

Загострення на Близькому Сході триває з 10 травня. До ескалації призвели сутички між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями - через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району у Східному Єрусалимі.