Ізраїльська армія знищила склад зброї в будинку колишнього палестинського посадовця [ Редактировать ]
Кількість палестинців, загиблих внаслідок обстрілів Сектора Гази зросла до 227 осіб. Ізраїльська армія повідомила про знищення складу зброї в будинку колишнього палестинського посадовця.
Натомість сам Ізраїль обстрілюють не лише з Сектора Гази, а й з території Лівану - звідти випустили вже чотири ракети. ЦАХАЛ відповів артилерійським вогнем.
Загострення на Близькому Сході триває з 10 травня. До ескалації призвели сутички між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями - через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району у Східному Єрусалимі.
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