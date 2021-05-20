В четвер, 20 травня, під час передачі "Акцент" на телеканалі НТН політолог та керівник фонду "Українська політика" Кость Бондаренко оцінив виступ президента на сьогоднішній прес-конференції, присвяченої до 2-річчя президентства Зеленського .

За ці 2 роки Зеленський перестав бути романтиком-ідеалістом, а став політиком. Це, напевно, головний результат цієї другої річниці. Політиком він став, приблизно, в лютому минулого року, коли відправив у відставку Богдана, Гончарука, Рябошапку. Коли зрозумів, що в політиці не можна покладатись тільки на друзів чи на тих, на кого покладався в приватному бізнесі. Ми бачили не виступ актора, а виступ політика. Він увійшов у смак.

Також Бондаренко розповів, що гальмує процес реалізації всіх тих обіцянок, які давав президент.

Є об’єктивні та суб’єктивні причини. Об’єктивних якраз більше. По-перше, ніхто не міг спрогнозувати пандемію коронавірусу, яка вимагає великих коштів. Ніхто не міг сказати, як буде розвиватись ситуація на фронті, на сході України. Це значною мірою залежить не стільки від України, а від великих світових гравців. Є велика кількість інших умовностей, які неможливо було спрогнозувати 2 роки тому. Інша річ – доводиться підлаштовуватись під ці обставини та корегувати свої програмові наміри.

Крім того, він розказав про тарифну ситуацію. Так, за його словами, для того, щоб ми могли самі розпоряджатися тарифами, ми повинні мінімізувати вплив МВФ. Для цього потрібно, щоб ми зміцнили свою золотовалютні резерви, економіку. Економісти говорять, що ми сьогодні можемо перейти до цього кроку.

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