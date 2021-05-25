Во вторник, 25 мая, в эфире программы "Акцент" на телеканале "НТН" депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Качный раскритиковал земельную реформу в Украине.

"Был запрет на продажу сельхоз земли. Геокадастр если и распаевывал пасовину, так он же распаевывал с учетом того, что остается сельскохозяйственной эта земля. И кому она отдается? Гражданину Украины по конституции. 77% населения Украины по соцопросу группы "Рейтинг" не хотят вообще рассматривать этот закон без референдума. 64% из тех, кто готовы прийти на референдум против вообще открытого рынка земли. Нам обещал президент, что это будет исключительно через референдум - обман", - сказал депутат.

Он добавил: "Я скажу ключевую поправку, которая меня беспокоит из всего этого, что они тут "понапринимали". Вот вы владелец земельного пая и сдали его в аренду (10 лет назад или 5, это неважно) на 49 лет или на 30. Они приняли в законе, что вы без арендатора продать землю не можете".

Качный также возмутился некоторыми деталями в законе.

"Разрешили снимать черноземный шар земли, ввели электронные аукционы, которые сейчас реально отследить с помощью кибератак. О чем будет идти речь? А иностранные банки, которые берут кредит и забирают эту землю потом у тех, кто не выплатил кредит и отдают иностранцам? Вот и лазейка!", - сказал депутат.