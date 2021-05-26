Одним помахом руки завести особистий автомобіль чи відкрити власний сейф. У Києві презентували найчіпованішого українця.

Якщо 10-15 років тому це була фантастика, то зараз - реальність. Тепер руку можна перетворити на повноцінний пульт управління.

Павло Клец - програміст. Уже десять років займається екстремальними видами спорту. На його тілі вже встановлено 7 чіпів. Свій перший пристрій встановив у 2019 році.

Павло Клец, чіпований українець:

Это просто маленькое электронное устройство, которое можно, как вы только что увидели, достаточно легко поставить, достаточно легко достать, оно ни к чему не обязывает, но добавляет определенного удобства в бытовой жизни.

Сьогодні на тілі Павла з'явився новий, восьмий чіп. Яку функцію він виконуватиме, чоловік ще точно не знає . Найімовірніше, пристрій дозволить йому відкривати долонею домофон у під'їзді власного будинку.

Встановлення чіпу займає всього декілька секунд. Спеціаліст уводить гаджет, використовуючи спеціальний шприц. Це не боляче, і на руці навіть не залишається шраму.

Ці маленькі флешки в руках чоловіка дозволяють з легкістю розрахуватися за будь-яку покупку.

Чіп зберігає всі посилання на соціальні мережі. Простим дотиком телефону до руки відразу відкривається особистий профіль. Також з легкістю можна розблокувати будь-який пристрій.

Павло Клец, чіпований українець:

Видите, без пароля не пускает, пароль ввел - сам разблокировался.

Чоловік жартує, каже: реакція суспільства лякає.

Павло Клец, чіпований українець:

Когда я пытаюсь прислонить руку к терминалу, говорят "у вас часы, наверное, на другой руке. Я говорю "у меня нет часов", "а значит у вас чип, я поняла". И после этого меня действительно пугает, насколько люди просто к этому относятся.

Чіп - американського виробництва, його вартість близько 100 доларів. Функціонал пристрою власник налаштовує самостійно.

Усього в Україні до десяти людей, у яких встановлені подібні пристрої.