Медична криза на Черкащині. З більшістю опорних лікарень Національна служба здоров'я не хоче підписувати договори на надання послуг пацієнтам з інсультами та КОВІДом.

Чому? І як вирішити проблему?

Невролог Надія Саваріна робить обхід пацієнтів. Переважно тут ті, хто потрапив до Звенигородської лікарні з підозрою на інсульт. Пана Миколу в украй тяжкому стані швидка привезла вісім днів тому з міста Ватутіне.

Надія Бойко, дружина Миколи Бойка:

Все, все - зразу же і крапельниці, і кардіограму, все, все зразу зробили. Молодці просто. Я не скажу про них і слова поганого.

Таких пацієнтів до Звенигородської лікарні везуть з усіх населених пунктів у радіусі до вісімдесяти кілометрів. У медзакладі є і необхідне обладнання, і кваліфікований персонал.

Надія Саваріна, завідувачка неврологічного відділення Звенигородської райлікарні:

В кардіологічне і неврологічне відділення - тяжкі хворі, що в одному, що в іншому. Медсестри з самого ранку як встають і до пізньої ночі. Тут лікування набагато серйозніше, як до прикладу в інших відділеннях.

Та от термін договору про надання послуг з лікування інсультів із Національною службою здоров'я в лікарні збіг ще 30 квітня. Відтоді тут обслуговують хворих не за інсультним пакетом, а втричі дешевшим - терапевтичним. На цей фінансовий рік Нацслужба здоров'я не квапиться підписувати договір, - нарікає заступник директора. Під питанням іще пакети на лікування ковідних хворих і пологів.

Наталія Стрілець, заступник директора Звенигородської районної лікарні:

Зарплата у нас залишиться на тому рівні, що була на перше січня, а то й буде в меншому обсязі.

Проблема ж у тому, що Нацслужба здоров'я висунула нові умови, - пояснює головний лікар. Зокрема, потрібно мати в штаті лікарні 15 анестезіологів, а їх тут лише 8.

Вардан Арапитян, директор Звенигородської лікарні:

Это не растут они на грядке, анестезиолога надо вырастить - это человек широкого спектра действия, профессионал широкого спектра действия, он должен уметь разбираться не только в хирургии, терапии - во всех науках он должен.

Б'є на сполох й обласна екстрена допомога. З 75 лікарень Черкащини Нацслужба підписала договори на лікування інсультів з одиницями. До окремих закладів швидкій доведеться везти пацієнтів за сто кілометрів, а часто-густо - це суцільне бездоріжжя.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Заборонити не заборонять. Якщо буде наказ про зміну маршрутизації, поки що вона не змінена, поки що вона така буде. І я дуже надіюсь, що вона так і залишиться. По моїй інформації, робиться все можливе.

У Нацслужбі пояснюють: фінансування лікарень збільшується, а отже й посилюються вимоги до них. Мовляв, передусім - життя та здоров'я пацієнтів!

Лілія Гудзь, керівник пресслужби Національної служби здоров'я України:

Якщо Звенигородська лікарня не має цього анестезіолога, а місцева влада бачить, що треба буде везти пацієнта, вона повинна подбати, щоб анестезіолог в цій лікарні був, і методи і програми місцеві, якими вони повинні залучити фахівців.

На час підготовки сюжету до ефіру в Нацслужбі здоров'я сповістили, що зі Звенигородською лікарнею усе ж підписали пакети на лікування інсультів та КОВІДу. А от через брак анестезіологів закладу довелось добровільно відмовитись від надання послуг породіллям.