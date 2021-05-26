В середу, 26 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" український політолог, публіцист, політичний експерт і аналітик Олександра Решмедилова розповіла, чим може обернутись відмова від імпорту електроенергії з Білорусі.

На питання, чи співпало таке рішення з політичною обстановкою чи це продумане рішення, вона відповіла:

Можна по-різному знайти аргументацію, як це рішення готувалось. Багато було розмов, достатньо дискусійні питання. Але, я впевнена, що спонукали політичні події для того, щоб пришвидшити це рішення. Питання в іншому – воно може бути непоодиноким. То може не обмежитись лише забороною авіасполучення та забороною на електроенергію.

"На черзі можуть бути: нафтопереробні продукти, бітум (особливо це важливо на тлі великого будівництва), можуть бути взагалі загострення відносин, починаючи від дипломатичного, закінчуючи серйозними економічними війнами. Питання в тому, що Білорусь для України 6 за розмірами партнер по товарообігу. І питання – чим ми будемо заміщати?", - додала вона.

Також вона розповіла, чи вплине ситуація на ціни на пальне.