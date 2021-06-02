У середу, 2 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала питання військової загрози для України зі сторони Білорусі.

"Загроза є і президент правий. Але тут варто зазначити, що не в майбутньому буде спільна армія Білорусі та Росії, а вона вже сьогодні є спільною. Про це говорив Лукашенко у вересні 2020 року. У них є спільні війська, у них спільний центр керування, який в Москві. А отже тут є питання військової загрози зі сторони Білорусі і воно актуальне", - сказала депутат.

Верещук розповіла, чи дійсно на українських кордонах спостерігається напружена ситуація.

"Загроза є, але вона контрольована. Станом на сьогодні ми чітко усвідомлюємо рівень загрози, імовірність ескалації, так як і імовірність деескалації. Це все лежить наразі у політичній площині та дипломатичній", - додала депутат.

Вона також зазначила: "Росія свідомо посилює тиск на захід. Ми є частиною західного світу, тож зрозуміло, що на нас також чиниться тиск. Від компетентності лідера залежить багато, але в даному випадку не все.