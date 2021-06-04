Лікарні України відновлять планові госпіталізації та операції [ Редактировать ]
"Нековідні" лікарні нарешті відновлять планові госпіталізації та операції. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Таке рішення пов'язане з поліпшенням епідситуації в країні. Адже за минулу добу в Україні дві тисячі 266 нових інфікувань коронавірусом. Одужали 8 тисяч.
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