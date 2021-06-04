"Нековідні" лікарні нарешті відновлять планові госпіталізації та операції. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Таке рішення пов'язане з поліпшенням епідситуації в країні. Адже за минулу добу в Україні дві тисячі 266 нових інфікувань коронавірусом. Одужали 8 тисяч.

Ушпиталили майже тисячу хворих. 95 пацієнтів померли від ускладнень. Найбільше нових заражень у Києві, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Рівненщині.

Від початку вакцинальної кампанії проти Ковіду щепилися понад мільйон 200 тисяч українців.