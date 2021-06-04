Вже другий день торгівці київського ринку "Столичний" не можуть потрапити на свої робочі місця. Кажуть, їх примушують підписати договори оренди з новим власником приміщень. А він, мовляв, незаконний. Інша сторона - переконує, що все в рамках закону. Обидві позиції вислухала Анна Бордюг.

Другий день триває конфлікт довкола ринку "Столичний". Орендарі торгових приміщень зібралися біля головного входу. Бо далі не пускають.

Олена Савченко, начальниця управління внутрішнього аудиту ТОВ "Продовольчий хаб Столичний":

Мы сегодня не попали нас не пускают они там какой-то фейсконтроль провели, что твориться в администрации мы, к сожалению, пока не можем увидеть. Я просто боюсь туда заходить. Я не уверена, что мне никто не даст по голове.

На території ринку нас зустрічає начальник юридичного відділу.

Дмитро Кірюшин, начальник юридичного відділу ТОВ "Продовольчий хаб Столичний":

Співробітників пускають на разі ведуться договірні роботи з усіма орендарями і з власниками приміщень.

Пояснює, що торговцям тепер необхідно переукладати договори оренди із законним власником павільйонів - згідно з рішенням суду.

Дмитро Кірюшин начальник юридичного відділу ТОВ "Продовольчий хаб Столичний":

Продовольчий хаб "Столичний" не має жодного відношення, а не до павільйонів ринку, а ні до самого ринку столичний, тому укладаються договори саме з власниками приміщень а саме с ТОВ "Оілс".

Представник орендарів протилежної думки.

Віталій Таплієнко, адвокат:

Ті особи які представляються від ринку столичного від ТОВ "Оілсі" це реальні рейдери, це люди які незаконно намагаються установити контроль над ТОВ ринком сільськогосподарської продукції. Всі документи які вони показують, в тому числі договори купівля продажу вони незаконні.

На сьогодні вже відкрито понад десять кримінальних проваджень. Обидві сторони переконують, що правда на їхньому боці. Тож, вочевидь, цей конфлікт вдасться вирішити тільки в суді.