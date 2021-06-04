Масштабний байк-фест "Тарасова Гора" стартував на Черкащині. Через минулорічний жорсткий карантин зліт ледь не зірвався - було дуже мало учасників. Та цього разу організатори очікують на п'ять тисяч двоколісних вершників зі всієї України та навіть близького закордоння.

Ще з учорашнього вечора на базі відпочинку в селі Свидівок небувалий ажіотаж. Нескінченним потоком і вдень, і вночі сюди з'їжджаються байкери чи не з усієї України.

Від різноманіття та кількості байків, просто "розбігаються очі". Та ці два залізні монстри привертають найбільше уваги. Їхні власники приїхали на них із Борисполя і планують узяти участь у ретро-перегонах.

Ще тиждень тому цей мотоцикл був купою металобрухту, з якого, власне, його і зібрали. Рама від старенького Дніпра, решту запчастин взагалі неможливо ідентифікувати, жартує його власник. Тут навіть світло - суцільний хенд-мейд.

Оце ближній, оце "ДХО", згідно правил дорожнього руху Гости, оце ближні, а дальній, ну вже закоптилося скло. Учора дальнім користувалися і тому скло має функцію самозатемнення, щоб не сліпити.

Доки дорослі хизуються потужністю двигунів, дев'ятирічна Арінка тренує руки. Це наймолодша учасниця фестивалю. За віком мотоцикл чи мопед їй ще не можна, але каже, без коліс ніяк.

Аріна, учасниця фестивалю:

Мой дедушка купил для нас с братом, чтобы мы катались и по выставкам потому, что мы байкеры и у него есть свой музей и ретро-магазин.

Фестиваль тільки починається, а його організатори вже звітують про чималу кількість учасників. Ще до обіду тут зібралось до двох тисяч байкерів. Та вже до завтра це число може зрости удвічі, запевняє ідейний натхненник Тарасової Гори "Сальвадор".

Ашот Арушанов (Сальвадор), організатор фестивалю "Тарасова Гора":

Якщо бачили, то у нас прапори висять в нас крім України є вже Литва, Латвія, Молдова, Білорусь, Іспанія - дівчина приїхала. Декілька країн вже є. І як я казав - їдуть ще.

Ірина та Геннадій гості, на яких навіть не чекали. Пара приїхала з Мінська, і це попри всі перепони на кордоні.

Геннадій та Ірина, гості з Білорусі:

Если честно, мы заезжали через Россию, з Беларуси выезд забороненый. Мы ездили просто на слет в Татарстан в Уфу 2260 км. Туда и на обратном пути возвращались. Решили попробовать, если Украина пропустит - заедем к вам.

Гостювати в Україні подружжя планує до завершення фестивалю, а він триватиме до ранку понеділка. Весь цей час байкери насолоджуватимуться музикою відомих українських гуртів, влаштують пробіг до могили Тараса Шевченка на Чернечій горі та змагатимуться у різноманітних конкурсах.