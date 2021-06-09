На інвестиційному форумі презентували економічний потенціал Тернопільщини [ Редактировать ]
Інвестиції в українську економіку продовжує шукати Уряд. У середині травня урядовці офіційно повідомили, що в Україну надійшли 15 заявок від інвесторів на загальну суму мільярд доларів. Тож, невдовзі таких заявок може й побільшати, адже сьогодні у столиці представникам 30 країн презентували інвестиційний потенціал Тернопільської області.
Презентацію спільно провели обласна адміністрація та Торгово-промислова палата України.
Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради:
У нас сьогодні працюють компанії з міжнародним бізнесом, у нас понад 260 компаній, які займаються міжнародною діяльністю, тобто імпортують, експортують продукцію свою, яку виробляють на Тернопільщині. І ми хотіли сьогодні якраз презентувати, що інвестор заходить до нас - і він працює, і успішно працює і може розвиватися.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
У нас триває реформа децентралізації. Сьогодні достатньо великий об'єм повноважень передана на місцеві влади. В нас сьогодні продовжується цей процес, він не завершений. Однак, і відповідальність, і можливості знаходяться, як м'яч, на полі місцевої влади. Тому першим питанням для залучення інвестицій - це створення умов для цього.
по теме
Рішення, яке змінить історію, і погасить усі борги, спричинені коронавірусом - великі транснаціональні компанії змусять вийти "з тіні" і заплатити податки
Уряд збільшив виплати дітям з інвалідністю та розширив програму субсидій для багатодітних родин
В Україні авто середнього класу оподатковуватимуть, як розкішні елітні автівки
Послы Евросоюза утвердили продление запрета на инвестирование в оккупированном Россией Крыму
Володимир Зеленський з робочим візитом у Дніпрі - там президент провів засідання другої палати Конгресу місцевих та регіональних влад