Інвестиції в українську економіку продовжує шукати Уряд. У середині травня урядовці офіційно повідомили, що в Україну надійшли 15 заявок від інвесторів на загальну суму мільярд доларів. Тож, невдовзі таких заявок може й побільшати, адже сьогодні у столиці представникам 30 країн презентували інвестиційний потенціал Тернопільської області.

Презентацію спільно провели обласна адміністрація та Торгово-промислова палата України.

Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради:

У нас сьогодні працюють компанії з міжнародним бізнесом, у нас понад 260 компаній, які займаються міжнародною діяльністю, тобто імпортують, експортують продукцію свою, яку виробляють на Тернопільщині. І ми хотіли сьогодні якраз презентувати, що інвестор заходить до нас - і він працює, і успішно працює і може розвиватися.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України: