Під Кропивницьким працівники урановидобувних шахт напередодні перекрили трасу на Кривий Ріг. Вимагали грошей і роботи. З квітня там проблеми з виплатами, а борг уже сягає майже 170 мільйонів гривень. Чому гірникам не платять дізнавалася Олена Бринза.

Пів сотні гірників безперервно ходять пішохідним переходом біля села Бережинка під Кропивницьким. У такий спосіб шахтарі перекрили трасу державного значення. За п'ятнадцять хвилин тут вже черги з автівок.

Учасники акції пояснюють: на перекриття пішли, бо увірвався терпець. Від квітня гірникам трьох державних шахт не виплачують зарплату. І таке відбувається постійно. Аби отримати зароблені гроші шахтарі вже перекривали траси державного значення взимку.

Владислав Сериков, гірник Інгульської шахти:

Это длится уже два года, вот эта нестабильность, каждый свой процент получает вот эти мизерные копеечки и никто не расчитывает на завтрешний день.

Водії гірникам співчувають, однак перекриття траси - не схвалюють.

Пускай пропускают, полтора часа по пять машин, ну это ж не дело, все на работе, сроки доставки.

Автівки почали пропускати частіше, щоп'ятнадцять хвилин. Однак повністю знімати блокаду дороги шахтарі не збираються.

Дмитро Бондарєв, голова Незалежної профспілки гірників Інгульської шахти:

Заборгованість по заробітній платі це 169 мільйонів гривень, ми вже беремо і аванс, бо до авансу залишилось 7 днів, частина квітня, повний заробіток по травню, також не виплачуються відпускні, 169 мільйонів гривень і є загроза повної зупинки комбіната.

Також сьогодні гірники на Інгульській, Новокостянтинівській та Смолінській шахтах відмовились спускатись в забій. Шахтарі оголосили акцію протесту безстроковою, допоки їхні вимоги не виконають.