40 людей загинуло на водоймах лише протягом останніх вихідних, з них шестеро дітей. Невтішну статистику оприлюднили в ДСНС. На Київщині й досі шукають двох осіб 36-річного чоловіка та 11 дівчинку.

Вони зникли під час купання два дні тому у Вишгородському районі. Рятувальники зазначають, що така кількість трагедій пов'язана з різким початком купального сезону через спеку.

І вкотре закликають бути на водоймах максимально обачними. Адже більшість смертей стаються через нехтування елементарними правилами поведінки на воді.