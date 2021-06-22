В Україні за тиждень 40 людей загинули на водоймах [ Редактировать ]
40 людей загинуло на водоймах лише протягом останніх вихідних, з них шестеро дітей. Невтішну статистику оприлюднили в ДСНС. На Київщині й досі шукають двох осіб 36-річного чоловіка та 11 дівчинку.
Вони зникли під час купання два дні тому у Вишгородському районі. Рятувальники зазначають, що така кількість трагедій пов'язана з різким початком купального сезону через спеку.
І вкотре закликають бути на водоймах максимально обачними. Адже більшість смертей стаються через нехтування елементарними правилами поведінки на воді.
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